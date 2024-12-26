Різдво 2025 — українці у США влаштували святковий благодійний вертеп

Український вертеп в США. Фото: скриншот з відео

Українці, які проживають у штаті Північна Кароліна (США), влаштували справжній благодійний вертеп. Зібрані кошти направили на підтримку Збройних сил України та дитячий фонд "Щасливе сонечко" в Запоріжжі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Український вертеп у США

Кілька днів тому в місті Шарлот, штат Північна Кароліна, відбулася театралізована вистава "Вертеп", яку влаштували благодійна культурна організація "Толока USA" та гурт "SPIVOCHI". За словами Олени Стурзи та Джефа Бучка, українська громада в США вже другий рік поспіль збирається разом, щоб відтворити традиційне різдвяне дійство.

Як відомо, усі зібрані кошти від вистави спрямовані на допомогу ЗСУ та дитячому благодійному фонду "Щасливе сонечко" в Запоріжжі.

"Ця ініціатива стала чудовим прикладом єдності української діаспори в Америці та підтвердженням того, що культура й традиції здатні об'єднувати людей навіть за тисячі кілометрів від Батьківщини. Успіх вистави настільки великий, що вже заплановано гастролі в інших містах США", — сказали українці.

Нагадаємо, 24 грудня у центрі Львова встановили різдвяного дідуха. Традиційне дійство супроводжувалося ходою і колядою.

Крім того, мер міста Андрій Садовий показав, як святкують Різдво у Львові під час війни.