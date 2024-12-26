Рождество 2025 — украинцы в США устроили праздничный благотворительный вертеп

Украинцы в США устроили благотворительный вертеп — видео
Украинцы, проживающие в штате Северная Каролина (США), устроили настоящий благотворительный вертеп. Собранные средства направили на поддержку Вооруженных сил Украины и в детский фонд "Счастливое солнышко" в Запорожье.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Украинский вертеп в США
Несколько дней назад в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, состоялся театрализованный спектакль "Вертеп", организованный благотворительной культурной организацией "Толока USA" и группой "SPIVOCHI". По словам Елены Стурзы и Джефа Бучко, украинская община в США уже второй год подряд собирается, чтобы воссоздать традиционное рождественское действо.
Как известно, все собранные средства от представления направлены на помощь ВСУ и детскому благотворительному фонду "Счастливое солнышко" в Запорожье.
"Эта инициатива стала прекрасным примером единства украинской диаспоры в Америке и подтверждением того, что культура и традиции способны объединять людей даже в тысячах километрах от Родины. Успех представления настолько велик, что уже запланированы гастроли в других городах США", — сказали украинцы.
Напомним, 24 декабря в центре Львова установили рождественского дидуха. Традиционное действо сопровождалось походкой и колядой.
Кроме того, мэр города Андрей Садовый показал, как отмечают Рождество во Львове во время войны.
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