Рождество 2025 — украинцы в США устроили праздничный благотворительный вертеп

Украинский вертеп в США. Фото: скриншот с видео

Украинцы, проживающие в штате Северная Каролина (США), устроили настоящий благотворительный вертеп. Собранные средства направили на поддержку Вооруженных сил Украины и в детский фонд "Счастливое солнышко" в Запорожье.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Украинский вертеп в США

Несколько дней назад в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, состоялся театрализованный спектакль "Вертеп", организованный благотворительной культурной организацией "Толока USA" и группой "SPIVOCHI". По словам Елены Стурзы и Джефа Бучко, украинская община в США уже второй год подряд собирается, чтобы воссоздать традиционное рождественское действо.

Как известно, все собранные средства от представления направлены на помощь ВСУ и детскому благотворительному фонду "Счастливое солнышко" в Запорожье.

"Эта инициатива стала прекрасным примером единства украинской диаспоры в Америке и подтверждением того, что культура и традиции способны объединять людей даже в тысячах километрах от Родины. Успех представления настолько велик, что уже запланированы гастроли в других городах США", — сказали украинцы.

Напомним, 24 декабря в центре Львова установили рождественского дидуха. Традиционное действо сопровождалось походкой и колядой.

Кроме того, мэр города Андрей Садовый показал, как отмечают Рождество во Львове во время войны.