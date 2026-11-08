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Головна Новини дня Українці створили понад 2 тисячі сімей за тиждень: статистика регіонів

Українці створили понад 2 тисячі сімей за тиждень: статистика регіонів

Ua ru
8 листопада 2026 12:58
Шлюби в Україні: скільки пар одружилися за тиждень Мін'юст
Церемонія одруження молодят. Фото: Мін'юст

Попри повномасштабну війну та непрості обставини, українці продовжують створювати сім’ї, одружуватися та будувати плани на спільне життя. Лише за минулий тиждень в Україні офіційно зареєстрували 2169 шлюбів.

Про це повідомило Міністерство юстиції України, передає Новини.LIVE.

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У яких регіонах одружувалися найчастіше

Найбільше нових родин з’явилося у столиці. У Києві за цей період побралися 518 пар. На другому місці за кількістю зареєстрованих шлюбів опинилася Дніпропетровська область, де офіційно стали подружжям 364 пари. Ще 261 шлюб зареєстрували на Львівщині.

Українці створили понад 2 тисячі сімей за тиждень: статистика регіонів - фото 1
Статистика одружень в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві юстиції привітали всіх, хто нещодавно створив сім’ю, та побажали молодятам зберігати тепло й підтримку у стосунках.

Українці створили понад 2 тисячі сімей за тиждень: статистика регіонів - фото 2
Одруження військових. Фото: Мін'юст

Також у відомстві висловили сподівання, що кожна новостворена родина матиме щасливе майбутнє в мирній Україні.

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Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні особи, яким виповнилося 16 років, можуть отримати дозвіл на шлюб через суд, навіть якщо батьки не підтримують їхнє рішення. Суд розглядатиме кожну справу окремо та визначатиме, чи відповідає одруження інтересам неповнолітнього. 

Як повідомляли Новини.LIVE, українці можуть оформити розлучення дистанційно, навіть якщо один із подружжя перебуває за кордоном. За поясненням адвоката Юрія Айвазяна, для цього потрібно заповнити чинну форму заяви про державну реєстрацію розірвання шлюбу, засвідчити підпис і надіслати оригінал документа чоловікові або дружині в Україну.

шлюб родина весілля Одруження статистика
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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