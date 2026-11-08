Церемония бракосочетания молодоженов. Фото: Минюст

Несмотря на полномасштабную войну и сложные обстоятельства, украинцы продолжают создавать семьи, вступать в брак и строить планы на совместную жизнь. Только за прошедшую неделю в Украине официально зарегистрировали 2169 браков.

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины, передает Новини.LIVE.

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В каких регионах вступали в брак чаще всего

Больше всего новых семей появилось в столице. В Киеве за этот период поженились 518 пар. На втором месте по количеству зарегистрированных браков оказалась Днепропетровская область, где официально стали супругами 364 пары. Еще 261 брак зарегистрировали во Львовской области.

Статистика браков в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве юстиции поздравили всех, кто недавно создал семью, и пожелали молодоженам сохранять тепло и поддержку в отношениях.

Бракосочетания военных. Фото: Минюст

Также в ведомстве выразили надежду, что каждая новосозданная семья будет иметь счастливое будущее в мирной Украине.

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Как сообщали Новини.LIVE, в Украине лица, достигшие 16 лет, могут получить разрешение на вступление в брак через суд, даже если родители не поддерживают их решение. Суд будет рассматривать каждое дело отдельно и определять, соответствует ли вступление в брак интересам несовершеннолетнего.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы могут оформить развод дистанционно, даже если один из супругов находится за границей. По словам адвоката Юрия Айвазяна, для этого необходимо заполнить действующую форму заявления о государственной регистрации расторжения брака, заверить подпись и отправить оригинал документа мужу или жене в Украину.