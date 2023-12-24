Привітання зі Святвечором 24 грудня — проза, вірші та теплі листівки

Українці святкують переддень Різва. Фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

У цю неділю, 24 грудня, віряни відзначають Святу Вечерю — свято, що передує Різдву. Ввечері після появи першої зорі на небі вся родина сідає за стіл та смакує дванадцятьма пісними святковими стравами. І звичайно ж, цей день не обходиться без щирих та теплих привітань.

Новини.LIVE підготували для вас найщиріші та найгарніші привітання зі святом у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих з цією світлою датою!

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Святий вечір 2023 — красиві побажання у прозі

Вітаю з цим світлим та добрим святом! Нехай Різдвяний Святвечір принесе у ваш будинок щастя, любові та добра. Мирного неба над головою!

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Щоб чорт не викрав місяць ясний, а Солоха не накоїла справ, швидше посміхнися і стань героєм власної різдвяної казки! Вітаю з цим чудовим святом і бажаю бути справжнім ангелом. Бажаю, щоб життя не тріпало твої крильця і нерви. Бажаю, щоб твоя доля постійно штовхала тебе в замети щастя і любові!

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Щиро вітаю Вас з Різдвяним Святвечором! Нехай Різдвяна зірка світить на всіх життєвих дорогах, допомагає вибрати правильний шлях і робити добрі вчинки!

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Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокій вашому серцю, наповнив будинок радістю і затишком, подарував здоров'я і Божу благодать. Нехай клопоти залишаться в стороні, поступившись дорогою важливим і неоціненним речам.

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Вітаю з Різдвом Христовим та Різдвяними святами! Бажаю, щоб з першою різдвяною зіркою у Ваш дім зійшло Боже благословення, щастя, здоров’я, добробут, мир і злагода!

***

У Різдвяний Святвечір я бажаю світлого миру і справжнього добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця і щирої любові, веселого свята в будинку і вірного щастя, небесної благодаті та доброї надії.

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Бажаю, щоб здоров'я було міцним, сім'я щаслива, а справи успішними. Зі Святвечором!

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У Різдвяний Святвечір від щирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії та світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість. Зі святом!

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Рідна моя, нехай цей день подарує душевне тепло та спокій. Бажаю, щоб в цю ніч збулися найказковіші бажання. І нехай різдвяна зірка яскраво світить удачею! Зі Святим вечором!

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Сьогодні Святвечір, велике і чарівне свято! Тож, нехай різдвяні колядки наповнюють ваші серця добром і любов'ю, а посмішки рідних зігрівають душу та серце. Зі святом!

***

Вітаю зі Святою вечерею і хочу побажати від щирого серця, щоб завжди було так: шлунок був ситим, кишені — набиті багатством, голова — повна світлих ідей, душа — п'яна від щастя, а серце — спрямовано за курсом любові та удачі!

***

Сьогодні світлий день і добрий. Бажаю, щоб Божа Благодать у цей день накрила кожну голову, щоб в душі запанував спокій і радість. Хочу побажати вам бути доброчесними та на заміну отримувати чесноти. Зі Святвечором!

***

Нехай Різдвяний Святвечір буде сповнений добра, радості та гармонії! Нехай Господь благословить всю твою родину і близьких тобі людей, а яскрава зоря на небі вкаже вірний шлях! Бажаю тобі миру в душі й добробуту у всьому!

Найкращі колядки на Святий вечір

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

— Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю,

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Коляд-коляд-колядець,

А я хлопець-молодець

Я прийшов до вас додому

У ці царськії хороми.

Я ходив, колядував,

Усе думав та гадав,

Чи дадуть мені грошину

Хоч маленьку копійчину,

Чи дадуть мені цукерку,

Ну або ще щось смачненьке…

Колядку гарну знаю я,

Ось моя вся коляда.

Найкращі привітання зі Святвечором у листівках

Привітання зі Святвечором. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Святвечором. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Святвечором. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Святвечором. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Святвечором. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Святвечором. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Святвечором. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі Святвечором. Фото: Новини.LIVE

Святвечір 24 грудня — привітання у віршах українською мовою

Вечеря йде до нас свята,

Дзвінко лине коляда,

З неба нам зоря звіщає:

Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!

***

Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

У вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

***

Хай Ангел торкнеться Вас ніжним крилом,

Зігріє Вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,

Оселиться щастя та спокій у нім.

Веселого Різдва!

***

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

***

Під обрусом — сіно,

На обрусі — свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

Зі святом!

***

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров'я бажаю!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

У світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.

***

Зірочка різдвяна палає,

Святвечір народ зустрічає,

Нехай Господь щирою рукою

Наділе вас долею легкою,

Бажаю віри і терпіння

Та Божого благословіння.

***

Із Святою вечерею вітаю,

Тепла і миру кожному бажаю.

Вечірня зірочка нехай засяє,

Кожен дім добром осяє,

Нехай щастя подарує,

Лише найкращим зачарує.

***

З Святою вечерею вас привітаю,

Смачної куті від душі побажаю.

Хай радість та благість в душі запанують,

Хай рідні, кохані поважно цінують!

Хай вечір Святий надихає на краще,

Хай мрії швиденько здійсняються завжди.

Щоб жити красиво, щасливо із Богом

І завжди вертатись до свого порогу!

Відеопривітання зі Святвечором 24 грудня

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