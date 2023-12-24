Поздравления с Сочельником 24 декабря — проза, стихи и теплые открытки

Семья празднует канун Рождества. Фото: dreamstime.com

В это воскресенье, 24 декабря, верующие отмечают Святую Вечерю (Сочельник) — праздник, предшествующий Рождеству. Вечером после появления первой звезды на небе вся семья садится за стол и наслаждается двенадцатью постными праздничными блюдами. И, конечно же, этот день не обходится без искренних и теплых поздравлений.

Новини.LIVE подготовили для вас самые искренние и красивые поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых с этой светлой датой!

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Поздравляю с этим светлым и добрым праздником! Пусть Рождественский Сочельник принесет в ваш дом счастья, любви и добра. Мирного неба над головой!

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Чтобы черт не похитил луну ясную, а Солоха не натворила дел, скорее улыбнись и стань героем собственной рождественской сказки! Поздравляю с этим чудесным праздником и желаю быть настоящим ангелом. Желаю, чтобы жизнь не трепала твои крылышки и нервы. Желаю, чтобы твоя судьба постоянно толкала тебя в сугробы счастья и любви!

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Поздравляю Вас с Рождественским Сочельником! Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать правильный путь и совершать добрые поступки!

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Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.

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Поздравляю с Рождеством и Рождественскими праздниками! Желаю, чтобы с первой рождественской звездой в Ваш дом вошло Божье благословение, счастье, здоровье, благополучие, мир и согласие!

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В Рождественский Сочельник я желаю светлого мира и настоящего добра, душевного спокойствия и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника в доме и верного счастья, небесной благодати и доброй надежды.

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Желаю, чтобы здоровье было крепким, семья счастлива, а дела успешны. С Сочельником!

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В Рождественский Сочельник от всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость. С праздником!

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Родная моя, пусть этот день подарит душевное тепло и покой. Желаю, чтобы в эту ночь сбылись самые сказочные желания. И пусть рождественская звезда ярко светит удачей! Со Святым вечером!

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Сегодня Сочельник, большой и волшебный праздник! Пусть рождественские колядки наполняют ваши сердца добром и любовью, а улыбки родных согревают душу и сердце. С праздником!

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Поздравляю со Святой вечерей и хочу пожелать от всего сердца, чтобы всегда было так: желудок был сыт, карманы набиты богатством, голова полна светлых идей, душа пьяна от счастья, а сердце направлено по курсу любви и удачи!

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Сегодня светлый день и хороший. Желаю, чтобы Божья Благодать в этот день накрыла каждую голову, чтобы в душе воцарился покой и радость. Хочу пожелать вам быть добродетельными и взамен получать добродетели. С Сочельником!

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Пусть Рождественский Сочельник будет полон добра, радости и гармонии! Да благословит Господь всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем!

Лучшие колядки на Святой вечер на украинском языке

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

— Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю,

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Коляд-коляд-колядець,

А я хлопець-молодець

Я прийшов до вас додому

У ці царськії хороми.

Я ходив, колядував,

Усе думав та гадав,

Чи дадуть мені грошину

Хоч маленьку копійчину,

Чи дадуть мені цукерку,

Ну або ще щось смачненьке…

Колядку гарну знаю я,

Ось моя вся коляда.

Лучшие поздравления с Сочельником в открытках

Поздравление с Сочельником. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Сочельником. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Сочельником. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Сочельником. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Сочельником. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Сочельником. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Сочельником. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Сочельником. Фото: Новини.LIVE

Сочельник 24 декабря — поздравление в стихах на украинском языке

Вечеря йде до нас свята,

Дзвінко лине коляда,

З неба нам зоря звіщає:

Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!

***

Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

У вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

***

Хай Ангел торкнеться Вас ніжним крилом,

Зігріє Вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,

Оселиться щастя та спокій у нім.

Веселого Різдва!

***

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

***

Під обрусом — сіно,

На обрусі — свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

Зі святом!

***

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров'я бажаю!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

У світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.

***

Зірочка різдвяна палає,

Святвечір народ зустрічає,

Нехай Господь щирою рукою

Наділе вас долею легкою,

Бажаю віри і терпіння

Та Божого благословіння.

***

Із Святою вечерею вітаю,

Тепла і миру кожному бажаю.

Вечірня зірочка нехай засяє,

Кожен дім добром осяє,

Нехай щастя подарує,

Лише найкращим зачарує.

***

З Святою вечерею вас привітаю,

Смачної куті від душі побажаю.

Хай радість та благість в душі запанують,

Хай рідні, кохані поважно цінують!

Хай вечір Святий надихає на краще,

Хай мрії швиденько здійсняються завжди.

Щоб жити красиво, щасливо із Богом

І завжди вертатись до свого порогу!

Видеопоздравления с Сочельником 24 декабря

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