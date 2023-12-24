Поздравления с Сочельником 24 декабря — проза, стихи и теплые открытки

Украинцы сегодня празднуют Сочельник — самые искренние поздравления и открытки
В это воскресенье, 24 декабря, верующие отмечают Святую Вечерю (Сочельник) — праздник, предшествующий Рождеству. Вечером после появления первой звезды на небе вся семья садится за стол и наслаждается двенадцатью постными праздничными блюдами. И, конечно же, этот день не обходится без искренних и теплых поздравлений.
Новини.LIVE подготовили для вас самые искренние и красивые поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых с этой светлой датой!
Святой вечер 2023 — красивые пожелания в прозе
Поздравляю с этим светлым и добрым праздником! Пусть Рождественский Сочельник принесет в ваш дом счастья, любви и добра. Мирного неба над головой!
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Чтобы черт не похитил луну ясную, а Солоха не натворила дел, скорее улыбнись и стань героем собственной рождественской сказки! Поздравляю с этим чудесным праздником и желаю быть настоящим ангелом. Желаю, чтобы жизнь не трепала твои крылышки и нервы. Желаю, чтобы твоя судьба постоянно толкала тебя в сугробы счастья и любви!
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Поздравляю Вас с Рождественским Сочельником! Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать правильный путь и совершать добрые поступки!
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Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.
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Поздравляю с Рождеством и Рождественскими праздниками! Желаю, чтобы с первой рождественской звездой в Ваш дом вошло Божье благословение, счастье, здоровье, благополучие, мир и согласие!
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В Рождественский Сочельник я желаю светлого мира и настоящего добра, душевного спокойствия и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника в доме и верного счастья, небесной благодати и доброй надежды.
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Желаю, чтобы здоровье было крепким, семья счастлива, а дела успешны. С Сочельником!
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В Рождественский Сочельник от всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость. С праздником!
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Родная моя, пусть этот день подарит душевное тепло и покой. Желаю, чтобы в эту ночь сбылись самые сказочные желания. И пусть рождественская звезда ярко светит удачей! Со Святым вечером!
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Сегодня Сочельник, большой и волшебный праздник! Пусть рождественские колядки наполняют ваши сердца добром и любовью, а улыбки родных согревают душу и сердце. С праздником!
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Поздравляю со Святой вечерей и хочу пожелать от всего сердца, чтобы всегда было так: желудок был сыт, карманы набиты богатством, голова полна светлых идей, душа пьяна от счастья, а сердце направлено по курсу любви и удачи!
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Сегодня светлый день и хороший. Желаю, чтобы Божья Благодать в этот день накрыла каждую голову, чтобы в душе воцарился покой и радость. Хочу пожелать вам быть добродетельными и взамен получать добродетели. С Сочельником!
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Пусть Рождественский Сочельник будет полон добра, радости и гармонии! Да благословит Господь всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем!
Лучшие колядки на Святой вечер на украинском языке
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака.
Одчиняйте скриньку,
Та давайте сливку,
Одчиняйте сундучок,
Та давайте п’ятачок.
***
Сніжком запорошило все:
Стежинку і дорогу.
Спішить, спішить колядочка
До нашого порогу.
Несе вона в торбиночці
Про щастя світлу мрію,
Дарує нам колядочка
І віру і надію.
Лунають ніжно дзвоники
Від хати і до хати.
Спішить, спішить колядочка
Нам щастя побажати!
***
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
— Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю,
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
***
Коляд, коляд, коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!
***
Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Ось промова в нас така!
Ви ж готуйте п'ятака!
***
Коляд-коляд-колядець,
А я хлопець-молодець
Я прийшов до вас додому
У ці царськії хороми.
Я ходив, колядував,
Усе думав та гадав,
Чи дадуть мені грошину
Хоч маленьку копійчину,
Чи дадуть мені цукерку,
Ну або ще щось смачненьке…
Колядку гарну знаю я,
Ось моя вся коляда.
Лучшие поздравления с Сочельником в открытках
Сочельник 24 декабря — поздравление в стихах на украинском языке
Вечеря йде до нас свята,
Дзвінко лине коляда,
З неба нам зоря звіщає:
Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!
***
Святий вечір настає
Зірочка моргає,
До вечері кличе всіх
У вікно заглядає.
На столі дванадцять страв
Та з медом кутя,
Славимо колядкою
Народження Христа!
***
Хай Ангел торкнеться Вас ніжним крилом,
Зігріє Вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,
Оселиться щастя та спокій у нім.
Веселого Різдва!
***
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!
***
Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов'ю
Та подарує Вам здоров'я.
***
Під обрусом — сіно,
На обрусі — свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
Зі святом!
***
Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров'я бажаю!
***
Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
У світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
Божий син родився! –
Усіх сповіщала.
***
Зірочка різдвяна палає,
Святвечір народ зустрічає,
Нехай Господь щирою рукою
Наділе вас долею легкою,
Бажаю віри і терпіння
Та Божого благословіння.
***
Із Святою вечерею вітаю,
Тепла і миру кожному бажаю.
Вечірня зірочка нехай засяє,
Кожен дім добром осяє,
Нехай щастя подарує,
Лише найкращим зачарує.
***
З Святою вечерею вас привітаю,
Смачної куті від душі побажаю.
Хай радість та благість в душі запанують,
Хай рідні, кохані поважно цінують!
Хай вечір Святий надихає на краще,
Хай мрії швиденько здійсняються завжди.
Щоб жити красиво, щасливо із Богом
І завжди вертатись до свого порогу!
Видеопоздравления с Сочельником 24 декабря
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