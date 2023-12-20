Корупція в Україні - схвалюють швидке покарання хабарникам

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Більшість українців (55%) підтримують швидке покарання для корупціонерів, навіть якщо це вимагатиме порушення законів. Водночас 42% населення вважають, що покарання має здійснюватися в рамках закону, навіть якщо це триватиме тривалий час.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

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Українці голосують за швидке покарання для корупціонерів

Заступник директора КМІС Антон Грушецький каже, що корупція в Україні продовжує залишатись значним джерелом невдоволення серед українців. Більшість бажає бачити покарання корупціонерів, навіть якщо це передбачає порушення законів, що є радикальним відхиленням від позицій до військових дій.

"Це викликає занепокоєння, оскільки це суперечить принципам розвитку сучасної європейської правової держави", — заявив Грушецький.

Він також згадав, що нещодавні викриття корупційних діячів можуть тимчасово служити доказом активної боротьби з корупцією, але суспільство очікує на серйозніші вироки та відповідальність.

"Тактика затягування справ може допомогти окремим корупційним особам, але у довгостроковій перспективі може негативно вплинути на підтримку влади", — додав Грушецький.

Українці голосують за швидке покарання хабарників. Фото: скриншот

Опитування КМІС — що відомо

Опитування КМІС було проведено з 29 листопада по 9 грудня 2023 року серед 1031 респондента у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також тих місць, де був відсутній український мобільний зв'язок під час опитування.

Нагадаємо, що слідчі НАБУ та прокурори САП розкрили корупційну діяльність у Київському апеляційному суді. Четверо суддів затримано за хабарництво: вони отримали 35 тисяч доларів США за скасування арешту на майно.

Крім того, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у розмірі 4 млн грн застави з обов'язками до судді Київського апеляційного суду В'ячеслава Дзюбина. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють його в отриманні хабаря.