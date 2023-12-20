Коррупция в Украине - одобряют быстрое наказание для взяточников

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Большинство украинцев (55%) поддерживают быстрое наказание для коррупционеров, даже если это потребует нарушения законов. В то же время, 42% населения считают, что наказание должно осуществляться в рамках закона, даже если это займет длительное время.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Украинцы голосуют за быстрое наказание для коррупционеров

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий говорит, что коррупция в Украине продолжает оставаться значительным источником недовольства среди украинцев. Большинство желает видеть наказание коррупционеров, даже если это предполагает нарушение законов, что является радикальным отклонением от позиций, занимаемых до военных действий.

"Это вызывает беспокойство, так как это противоречит принципам развития современного европейского правового государства", — заявил Грушецкий.

Он также упомянул, что недавние разоблачения коррупционных деятелей могут временно служить доказательством активной борьбы с коррупцией, но общество ожидает более серьезных приговоров и ответственности.

"Тактика затягивания дел может помочь отдельным коррупционным лицам, но в долгосрочной перспективе может негативно отразиться на поддержке власти", — добавил Грушецкий.

Украинцы голосуют за быстрое наказание для взяточников. Фото: скриншот

Опрос КМИС — что известно

Опрос КМИС был проведен с 29 ноября по 9 декабря 2023 года среди 1031 респондента во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также тех мест, где отсутствовала украинская мобильная связь во время опроса.

Напомним, что следователи НАБУ и прокуроры САП раскрыли коррупционную деятельность в Киевском апелляционном суде. Четверо судей задержаны за взяточничество: они получили 35 тысяч долларов США за отмену ареста на имущество.

Кроме того, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в размере 4 млн грн залога с обязанностями к судье Киевского апелляционного суда Вячеславу Дзюбину. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают его в получении взятки.