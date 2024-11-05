Смартфон показує неправильну геолокацію та час — як це виправити

Телефон в руках чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

У соцмережах українці скаржаться на некоректну подачу часу та геолокації у смартфонах під час повітряної тривоги. Подекуди смартфони показують, що користувач нібито в іншій області, а то й країні.

Про це Новини.LIVE стало відомо із соцмереж.

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Чому телефон показує некоректний час та геолокацію

У соцмережах українці стверджують, що інколи їхні смартфони раптово переводять годинники на годину вперед чи назад. Крім того, в декого різко змінюється геолокація — хтось може "опинитися" в іншій області України, а то й взагалі у Курській чи в Білорусі.

Некоректне подання часу. Фото: скриншот

Дехто у соцмережах стверджує, що геолокація в Google Maps часто дає збої. Подекуди це впливає на роботу деяких додатків, наприклад таксі, що ускладнює виклик автомобіля на коректну адресу.

Скарги користувачів. Фото: скриншот

Користувачі обговорюють збої в роботі GPS

У соцмережах дехто звернув увагу, що найчастіше таке стається через роботу РЕБів під час повітряних тривог.

Користувачка поділилася історією про збій в роботі. Фото: скриншот

Як виправити переведення годинника у смартфоні

Користувачам радять вимкнути автоматичну зміну часового поясу на смартфоні, але зазначають, що налаштування дуже важливо зробити виключно у момент, коли він показує коректну годину.

Нагадаємо, тим часом ЗСУ винищують ворожі установки РЕБ на фронті. Так, Третя штурмова бригада показала відео знищення російської системи РЕБ під Харковом. А українська компанія Frontline зараз завершує кодифікацію дрона власної розробки, який "не боятиметься" ворожих РЕБів.