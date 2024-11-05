Смартфон показывает неправильную геолокацию и время – как это исправить

Телефон в руках мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

В соцсетях украинцы жалуются на некорректную подачу времени и геолокацию в смартфонах во время воздушной тревоги. Иногда смартфоны показывают, что пользователь якобы в другой области, а то и в стране.

Об этом Новини.LIVE стало известно из соцсетей.

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Почему телефон показывает некорректное время и геолокацию

В соцсетях украинцы утверждают, что иногда их смартфоны внезапно переводят часы в час вперед или назад. Кроме того, у некоторых резко меняется геолокация — кто-то может оказаться в другой области Украины, а то и вообще в Курской или Беларуси.

Некорректная подача времени. Фото: скриншот

Некоторые в соцсетях утверждают, что геолокация в Google Maps часто дает сбои. Кое-где это влияет на работу некоторых приложений, например, такси, что затрудняет вызов автомобиля на корректный адрес.

Жалобы пользователей. Фото: скриншот

Пользователи обсуждают сбои в работе GPS

В соцсетях некоторые обратили внимание, что чаще всего такое происходит из-за работы РЭБов во время воздушных тревог.

Пользователь поделилась историей о сбое в работе. Фото: скриншот

Как исправить перевод часов в смартфоне

Пользователям советуют выключить автоматическое изменение часового пояса на смартфоне, но отмечают, что настройку очень важно произвести исключительно в момент, когда он показывает корректный час.

Напомним, в это время ВСУ истребляют вражеские установки РЭБ на фронте. Так Третья штурмовая бригада показала видео уничтожение российской системы РЭБ под Харьковом. А украинская компания Frontline сейчас завершает кодификацию дрона собственной разработки, который "не будет бояться" враждебных РЭБов.