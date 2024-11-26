Зареєструвати право власності в Україна можно автоматично

Укладання угоди. Фото: Freepic

У понеділок, 25 листопада, стало відомо, що в Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності на після введення об'єкта в експлуатацію. Тепер процес буде відбувалося без участі державного реєстратора.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Читайте також:

Що відомо

Новий сервіс забезпечує передачу даних від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Завдяки цьому реєстр отримує інформацію про введення в експлуатацію об’єктів завершеного будівництва, стосовно яких у ДРРП зафіксовано спеціальне майнове право (СМП) на:

подільні об’єкти незавершеного будівництва (будинок);

майбутні об’єкти нерухомості (квартири, машиномісця/паркомісця, інші приміщення);

зареєстроване СМП чи право власності на неподільні об’єкти незавершеного будівництва (садові/житлові/дачні будинки тощо).

Функціонал дозволяє автоматично, без участі державного реєстратора, оновлювати технічні характеристики об’єктів нерухомості через внесення змін до відповідних розділів, здійснювати реєстрацію права власності - замість раніше зареєстрованого СМП. Це також відбувається у передбачених законодавством випадках, зокрема під час реєстрації обтяжень, внесення відомостей про спільну власність власників квартир або нежитлових приміщень на такі об’єкти нерухомості, а також виконання інших реєстраційних дій на підставі інформації, отриманої від ЄДЕССБ.

У Мінрозвитку громад та територій додали, що перші реєстрації за новим функціоналом вже відбулося. Зокрема, його провадження:

розширює перелік адміністративних послуг, які надаються автоматично, що сприяє спрощенню процедур, підвищенню їх якості та зменшенню навантаження на державних реєстраторів;

забезпечує вищий рівень захисту прав власників нерухомості, оскільки виключає можливість проведення реєстрації на підставі підроблених документів, які могли б бути подані реєстратору.

В кінці публікації у Міністерстві резюмували, що автоматизація процесів державної реєстрації дозволяє фізичним та юридичним особам отримувати комплексну послугу в автоматичному режимі, охоплюючи всі реєстраційні дії у ДРРП, визначені законодавством, починаючи від старту будівництва та по його завершення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що вартість оренди однокімнатної квартири в Києві у листопаді 2024 року досягла 68% від середньої заробітної плати. Це свідчить про зростання витрат на житло, адже ще пів року тому цей показник був на 6% нижчим.

Також ми повідомляли, в яких містах в Україні найдешевші квартири.