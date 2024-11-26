Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Українці реєструватимуть права власності автоматично arrow

Українці реєструватимуть права власності автоматично

26 листопада 2024 00:10
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Зареєструвати право власності в Україна можно автоматично
Укладання угоди. Фото: Freepic
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У понеділок, 25 листопада, стало відомо, що в Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності на після введення об'єкта в експлуатацію. Тепер процес буде відбувалося без участі державного реєстратора.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Читайте також:

Що відомо

Новий сервіс забезпечує передачу даних від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Завдяки цьому реєстр отримує інформацію про введення в експлуатацію об’єктів завершеного будівництва, стосовно яких у ДРРП зафіксовано спеціальне майнове право (СМП) на:

  • подільні об’єкти незавершеного будівництва (будинок);
  • майбутні об’єкти нерухомості (квартири, машиномісця/паркомісця, інші приміщення);
  • зареєстроване СМП чи право власності на неподільні об’єкти незавершеного будівництва (садові/житлові/дачні будинки тощо).

Функціонал дозволяє автоматично, без участі державного реєстратора, оновлювати технічні характеристики об’єктів нерухомості через внесення змін до відповідних розділів, здійснювати реєстрацію права власності - замість раніше зареєстрованого СМП. Це також відбувається у передбачених законодавством випадках, зокрема під час реєстрації обтяжень, внесення відомостей про спільну власність власників квартир або нежитлових приміщень на такі об’єкти нерухомості, а також виконання інших реєстраційних дій на підставі інформації, отриманої від ЄДЕССБ.

У Мінрозвитку громад та територій додали, що перші реєстрації за новим функціоналом вже відбулося. Зокрема, його провадження:

  • розширює перелік адміністративних послуг, які надаються автоматично, що сприяє спрощенню процедур, підвищенню їх якості та зменшенню навантаження на державних реєстраторів;
  • забезпечує вищий рівень захисту прав власників нерухомості, оскільки виключає можливість проведення реєстрації на підставі підроблених документів, які могли б бути подані реєстратору.

В кінці публікації у Міністерстві резюмували, що автоматизація процесів державної реєстрації дозволяє фізичним та юридичним особам отримувати комплексну послугу в автоматичному режимі, охоплюючи всі реєстраційні дії у ДРРП, визначені законодавством, починаючи від старту будівництва та по його завершення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що  вартість оренди однокімнатної квартири в Києві у листопаді 2024 року досягла 68% від середньої заробітної плати. Це свідчить про зростання витрат на житло, адже ще пів року тому цей показник був на 6% нижчим. 

Також ми повідомляли, в яких містах в Україні найдешевші квартири.

квартири нерухомість Україна купити квартиру права

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Підліток влаштував диверсію на залізниці — що вирішив суд

01:30 Екскомандир "Азова" висловився щодо розформування ТЦК

01:00 Українського пілота Бондарєва підвищили у команді Формули-1

Термінова новина

00:59 У Тернополі прогриміли вибухи — у місті частково зникло світло

00:45 Німеччина передасть Україні ще дві IRIS-T — коли

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

00:44 У Києві знову було чути звуки вибухів — що відомо

Термінова новина

00:36 У Києві та областях повітряна тривога - чим атакує РФ

00:30 Працівники ТЦК чинять неправомірні дії — чи можна зняти на відео

Термінова новина

00:26 У Харкові пролунав вибух

00:10 Українці реєструватимуть права власності автоматично

01:32 Підліток влаштував диверсію на залізниці — що вирішив суд

01:30 Екскомандир "Азова" висловився щодо розформування ТЦК

01:00 Українського пілота Бондарєва підвищили у команді Формули-1

Термінова новина

00:59 У Тернополі прогриміли вибухи — у місті частково зникло світло

00:45 Німеччина передасть Україні ще дві IRIS-T — коли

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

00:44 У Києві знову було чути звуки вибухів — що відомо

Термінова новина

00:36 У Києві та областях повітряна тривога - чим атакує РФ

00:30 Працівники ТЦК чинять неправомірні дії — чи можна зняти на відео

Термінова новина

00:26 У Харкові пролунав вибух

00:10 Українці реєструватимуть права власності автоматично

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото