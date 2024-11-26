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Украинцы будут регистрировать права собственности автоматически

26 ноября 2024 00:10
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Зарегистрировать право собственности в Украине можно автоматически
Заключение сделки. Фото: Freepic
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что в Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности после ввода объекта в эксплуатацию. Теперь процесс будет проходить без участия государственного регистратора.

Об этом на странице в Facebook сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

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Что известно

Новый сервис обеспечивает передачу данных от Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС) в Государственный реестр вещевых прав на недвижимое имущество (ГРВП). Благодаря этому реестр получает информацию о вводе в эксплуатацию объектов завершенного строительства, по которым в ГРВП зафиксировано специальное имущественное право (СМП) на:

  • делимые объекты незавершенного строительства (дом);
  • будущие объекты недвижимости (квартиры, машиноместа/паркоместа, другие помещения);
  • зарегистрированное СМП или право собственности на неделимые объекты незавершенного строительства (садовые/жилые/дачные дома и тому подобное).

Функционал позволяет автоматически, без участия государственного регистратора, обновлять технические характеристики объектов недвижимости через внесение изменений в соответствующие разделы, осуществлять регистрацию права собственности вместо ранее зарегистрированного СМП. Это также происходит в предусмотренных законодательством случаях, в частности, при регистрации обременений, внесении сведений о совместной собственности собственников квартир или нежилых помещений на такие объекты недвижимости, а также выполнения других регистрационных действий на основании информации, полученной от ЕГЭСБ.

В Минразвития общин и территорий добавили, что первые регистрации с использованием нового функционала уже состоялись. В частности, его производство:

  • расширяет перечень автоматически предоставляемых административных услуг, что способствует упрощению процедур, повышению их качества и уменьшению нагрузки на государственных регистраторов;
  • обеспечивает более высокий уровень защиты прав владельцев недвижимости, поскольку исключает возможность проведения регистрации на основании поддельных документов, которые могли бы быть поданы регистратору.

В конце публикации в Министерстве резюмировали, что автоматизация процессов государственной регистрации позволяет физическим и юридическим лицам получать комплексную услугу в автоматическом режиме, охватывая все регистрационные действия в ГРВП, определенные законодательством, начиная от старта строительства и до его завершения.

Напомним, недавно мы писали о том, что стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве в ноябре 2024 года достигла 68% от средней заработной платы. Это свидетельствует о росте расходов на жилье, ведь еще полгода назад этот показатель был на 6% ниже.

Также мы сообщали, в каких городах в Украине самые дешевые квартиры.

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