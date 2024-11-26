Зарегистрировать право собственности в Украине можно автоматически

Заключение сделки. Фото: Freepic

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что в Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности после ввода объекта в эксплуатацию. Теперь процесс будет проходить без участия государственного регистратора.

Об этом на странице в Facebook сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

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Что известно

Новый сервис обеспечивает передачу данных от Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС) в Государственный реестр вещевых прав на недвижимое имущество (ГРВП). Благодаря этому реестр получает информацию о вводе в эксплуатацию объектов завершенного строительства, по которым в ГРВП зафиксировано специальное имущественное право (СМП) на:

делимые объекты незавершенного строительства (дом);

будущие объекты недвижимости (квартиры, машиноместа/паркоместа, другие помещения);

зарегистрированное СМП или право собственности на неделимые объекты незавершенного строительства (садовые/жилые/дачные дома и тому подобное).

Функционал позволяет автоматически, без участия государственного регистратора, обновлять технические характеристики объектов недвижимости через внесение изменений в соответствующие разделы, осуществлять регистрацию права собственности вместо ранее зарегистрированного СМП. Это также происходит в предусмотренных законодательством случаях, в частности, при регистрации обременений, внесении сведений о совместной собственности собственников квартир или нежилых помещений на такие объекты недвижимости, а также выполнения других регистрационных действий на основании информации, полученной от ЕГЭСБ.

В Минразвития общин и территорий добавили, что первые регистрации с использованием нового функционала уже состоялись. В частности, его производство:

расширяет перечень автоматически предоставляемых административных услуг, что способствует упрощению процедур, повышению их качества и уменьшению нагрузки на государственных регистраторов;

обеспечивает более высокий уровень защиты прав владельцев недвижимости, поскольку исключает возможность проведения регистрации на основании поддельных документов, которые могли бы быть поданы регистратору.

В конце публикации в Министерстве резюмировали, что автоматизация процессов государственной регистрации позволяет физическим и юридическим лицам получать комплексную услугу в автоматическом режиме, охватывая все регистрационные действия в ГРВП, определенные законодательством, начиная от старта строительства и до его завершения.

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