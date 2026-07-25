Українці продовжують виходити на протести проти відставки Федорова: фоторепортаж

Українці протестують проти відставки Михайла Федорова 25 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

По всій Україні вже десятий день поспіль тривають акції протесту проти відставки міністра оборони України Михайла Федорова. Учасники мітингів закликають повернути його на посаду та виступають за позитивні зміни у війську.

Про це інформує Новини.LIVE у суботу, 25 липня.

У Києві відбувся протест проти відставки Федорова

У різних містах України вже десятий день поспіль продовжуються акції протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Однією з головних локацій мітингу цього дня став центр Києва, де знову зібралися люди, які виступають за його повернення на посаду.

Мітинг проти відставки Федорова у Києві 25 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Головною вимогою учасників залишається повернення Федорова на посаду. На їхню думку, він ефективно виконував свої обов'язки, а його подальша робота могла б посилити українське військо.

Мешканці столиці вийшли на мітинг проти відставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

Протестувальники також вважають, що разом із новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим Федоров міг би сприяти зміцненню обороноздатності держави.

Акція протесту проти відставки Федорова у Києві. Фото: Новини.LIVE

Одним із головних гасел акції стали слова: "Міняйте полонених, а не міністрів".

Серед учасників протесту — не лише небайдужі кияни, а й друзі та рідні українських військовослужбовців. Дехто з них чекає близьких із фронту, інші розшукують зниклих безвісти рідних або втратили членів своїх сімей унаслідок війни.

Мітинг проти відставки Федорова у Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри різні особисті історії, учасники акції наголошують, що їх об'єднує спільне прагнення — бачити позитивні зміни в українському війську та підтримувати рішення, які, на їхню думку, сприятимуть зміцненню обороноздатності держави.

Мітинг проти відставки Федорова у Харкові 25 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Акція протесту відбулася і в Харкові

У суботу, 25 липня, мітинг на підтримку Михайла Федорова також пройшов у Харкові на площі Свободи.

Акція протесту проти відставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

За словами очевидців, на площі зібралися близько 200–300 людей, при цьому до учасників постійно долучалися нові протестувальники. Більшість присутніх становила молодь.

Жителі Харкова протестують проти відставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

Акція проходила мирно. На місці працювала поліція діалогу, а водії автомобілів, які проїжджали повз площу, сигналами підтримували учасників мітингу.

Жителі Харкова вийшли на мітинг проти відставки Федорова 25 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Фоторепортаж із Києва та Харкова демонструє, що акції протесту тривають у різних містах України вже десятий день поспіль, а їхні учасники продовжують закликати до перегляду рішення про відставку міністра оборони.

Новини.LIVE інформували, що у низці міст України 24 липня вже вдев'яте відбулися мітинги за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Акції протесту пройшли, зокрема, у Запоріжжі, Харкові та Львові. Учасники вимагали повернути Федорова до Міноборони та тримали плакати на його підтримку.

Новини.LIVE також писали, що колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не погодиться на жодну іншу посаду, окрім очільника Міноборони. За його словами, лише ця посада дає можливість завершити розпочаті реформи та впливати на перебіг війни. Федоров також наголосив, що його пріоритетами залишаються боротьба з корупцією, трансформація армії та розвиток асиметричних операцій проти ворога.