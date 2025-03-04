Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Українці прийшли до посольства США у Варшаві — чого вимагали arrow

Українці прийшли до посольства США у Варшаві — чого вимагали

4 березня 2025 02:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Українці вимагали від США виконати умови Будапештського меморандуму та не вести переговори з РФ без України
Українці зібрались біля посольства США у Варшаві. Фото: Новини.LIVE
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Польщі біля посольства США у Варшаві минулого вечора зібрались українці, які представляють місцеву діаспору. Вони прийшли з плакатами, в яких закликали США виконувати умови Будапештського меморандуму, допомогати Україні зброєю та не вести переговорів з РФ за спиною нашої держави.

Про акцію українців у Варшаві повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Як пройшла акція

Причиною зібрання українців біля американського посольства у польскій столиці стала резонансна зустріч Трампа та Зеленського у Білому домі. На акцію прийшли кілька сотень людей.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському варто більше показувати вдячність Штатам.

Також Трамп підкреслив, що питання про припинення військової допомоги Україні не було ним обговорене.

Польща США протести війна в Україні українці в Польщі посольство
Реклама
Реклама
Реклама