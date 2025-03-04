Українці вимагали від США виконати умови Будапештського меморандуму та не вести переговори з РФ без України

Українці зібрались біля посольства США у Варшаві. Фото: Новини.LIVE

У Польщі біля посольства США у Варшаві минулого вечора зібрались українці, які представляють місцеву діаспору. Вони прийшли з плакатами, в яких закликали США виконувати умови Будапештського меморандуму, допомогати Україні зброєю та не вести переговорів з РФ за спиною нашої держави.

Про акцію українців у Варшаві повідомляють Новини.LIVE.

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Як пройшла акція

Причиною зібрання українців біля американського посольства у польскій столиці стала резонансна зустріч Трампа та Зеленського у Білому домі. На акцію прийшли кілька сотень людей.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському варто більше показувати вдячність Штатам.

Також Трамп підкреслив, що питання про припинення військової допомоги Україні не було ним обговорене.