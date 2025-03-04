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Украинцы пришли к посольству США в Варшаве — чего требовали

4 марта 2025 02:05
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Украинцы требовали от США выполнить условия Будапештского меморандума и не вести переговоры с РФ без Украины
Украинцы собрались возле посольства США в Варшаве. Фото: Новини.LIVE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Польше возле посольства США в Варшаве вчера вечером собрались украинцы, которые представляют местную диаспору. Они пришли с плакатами, в которых призвали США выполнять условия Будапештского меморандума, помогать Украине оружием и не вести переговоров с РФ за спиной нашего государства.

Об акции украинцев в Варшаве сообщают Новини.LIVE.

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Как прошла акция

Причиной собрания украинцев возле американского посольства в польской столице стала резонансная встреча Трампа и Зеленского в Белом доме. На акцию пришли несколько сотен человек.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит больше показывать благодарность Штатам.

Также Трамп подчеркнул, что вопрос о прекращении военной помощи Украине не был им обсужден.

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