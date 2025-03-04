Украинцы требовали от США выполнить условия Будапештского меморандума и не вести переговоры с РФ без Украины

Украинцы собрались возле посольства США в Варшаве. Фото: Новини.LIVE

В Польше возле посольства США в Варшаве вчера вечером собрались украинцы, которые представляют местную диаспору. Они пришли с плакатами, в которых призвали США выполнять условия Будапештского меморандума, помогать Украине оружием и не вести переговоров с РФ за спиной нашего государства.

Об акции украинцев в Варшаве сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Как прошла акция

Причиной собрания украинцев возле американского посольства в польской столице стала резонансная встреча Трампа и Зеленского в Белом доме. На акцию пришли несколько сотен человек.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит больше показывать благодарность Штатам.

Также Трамп подчеркнул, что вопрос о прекращении военной помощи Украине не был им обсужден.