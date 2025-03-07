Все більше українців залишають США та повертаються до України та відкривають власний бізнес

Українські біженці у Німеччині. Ілюстративне фото: Reuters

Все більше українців повертаються до дому та відкривають власний бізнес. Якщо взяти статистику прикордонників, то кількість тих, хто повертається більша, ніж ті, хто виїжджає.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив народний депутат Руслан Горбенко.

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За словами нардепа, особливо зі Сполучених Штатів зараз повертається великий відсоток наших громадян. Горбенко вважає, що ці люди не змогли знайти своє місце у цій країні, а тим більше в Україні зараз не вистачає робочої сили та багато вакансій, тому є сенс повернутись.

"І середня заробітна платня у нас росте, тому що дефіцит людей і роботодавці готові платити більше. До того ж багато українців відкривають власний бізнес, бо за кордоном щось підгледіли, чомусь там навчились", — каже Горбенко.

За його словами, зараз максимальна кількість ФОПів відкривають жінки. Якщо взяти статистику, то приблизно 10-15% від тих, хто виїхав з початку 2022 року, вже повернулися.

Нагадаємо, з 1 березня форма фіскальних чеків змінилася. Відтепер необхідно видавати споживачам нові розрахункові документи, інакше загрожують чималі штрафи.

Також ми писали, що українці за кордоном повинні платити податки з доходів за загальними правилами. Але існує можливість уникнути подвійного оподаткування.