Все больше украинцев покидают США и возвращаются в Украину и открывают собственный бизнес

Украинцы возвращаются — из какой страны самый большой отток
Все больше украинцев возвращаются домой и открывают собственный бизнес. Если взять статистику пограничников, то количество тех, кто возвращается больше, чем те, кто выезжает.
Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Руслан Горбенко.
Из какой страны украинцы возвращаются более охотно
По словам нардепа, особенно из Соединенных Штатов сейчас возвращается большой процент наших граждан. Горбенко считает, что эти люди не смогли найти свое место в этой стране, а тем более в Украине сейчас не хватает рабочей силы и много вакансий, поэтому есть смысл вернуться.
"И средняя заработная плата у нас растет, потому что дефицит людей и работодатели готовы платить больше. К тому же многие украинцы открывают собственный бизнес, потому что за рубежом что-то подсмотрели, чему-то там научились", — говорит Горбенко.
По его словам, сейчас максимальное количество ФЛП открывают женщины. Если взять статистику, то примерно 10-15% от тех, кто уехал с начала 2022 года, уже вернулись.
Напомним, с 1 марта форма фискальных чеков изменилась. Отныне необходимо выдавать потребителям новые расчетные документы, иначе грозят немалые штрафы.
Также мы писали, что украинцы за границей должны платить налоги с доходов по общим правилам. Но существует возможность избежать двойного налогообложения.
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