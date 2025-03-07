Все больше украинцев покидают США и возвращаются в Украину и открывают собственный бизнес

Украинские беженцы в Германии. Иллюстративное фото: Reuters

Все больше украинцев возвращаются домой и открывают собственный бизнес. Если взять статистику пограничников, то количество тех, кто возвращается больше, чем те, кто выезжает.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Руслан Горбенко.

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По словам нардепа, особенно из Соединенных Штатов сейчас возвращается большой процент наших граждан. Горбенко считает, что эти люди не смогли найти свое место в этой стране, а тем более в Украине сейчас не хватает рабочей силы и много вакансий, поэтому есть смысл вернуться.

"И средняя заработная плата у нас растет, потому что дефицит людей и работодатели готовы платить больше. К тому же многие украинцы открывают собственный бизнес, потому что за рубежом что-то подсмотрели, чему-то там научились", — говорит Горбенко.

По его словам, сейчас максимальное количество ФЛП открывают женщины. Если взять статистику, то примерно 10-15% от тех, кто уехал с начала 2022 года, уже вернулись.

Напомним, с 1 марта форма фискальных чеков изменилась. Отныне необходимо выдавать потребителям новые расчетные документы, иначе грозят немалые штрафы.

Также мы писали, что украинцы за границей должны платить налоги с доходов по общим правилам. Но существует возможность избежать двойного налогообложения.