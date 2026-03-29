Головна Новини дня Українці повертаються додому з Польщі перед святами: на КПП затяжні черги

Українці повертаються додому з Польщі перед святами: на КПП затяжні черги

Дата публікації: 29 березня 2026 13:37
Українці повертаються додому з Польщі перед святами: на КПП затяжні черги
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

На українсько-польському кордоні зберігається нерівномірне навантаження на пункти пропуску. Найбільші черги фіксують на кількох популярних напрямках, тоді як інші працюють у більш спокійному режимі.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Київ24", повідомляє Новини.LIVE.

Яка ситуація на кордоні з Польщею

Як повідомив речник ДПСУ, лише за минулу добу кордон перетнули 107 тисяч громадян, причому більшість — на в'їзд до України.

"За вчора кордон перетнуло вже 107 тисяч громадян і перевага йшла на в'їзд в Україну. Знову ж таки, лише окремі напрямки мали переважне навантаження. Це пункти пропуску "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", де і станом на ранок також зберігаються черги. Інші пункти пропуску на кордоні з Польщею, вони мають значно менше навантаження і значно менші черги", — зазначив Демченко.

Водночас він спростував інформацію про різке збільшення кількості пішоходів на кордоні, яка поширювалася у соцмережах.

"Великого збільшення перетину кордону пішими громадянами, якщо порівняти п'ятницю і суботу, не було", — додав речник ДПСУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці затори фіксувалися на трьох пунктах пропуску. Зокрема, черги утворилися на КПП "Устилуг", "Шегині" та "Ужгород".

Крім того, стало відомо, що на кордоні з Молдовою посилили перевірки автівок. Тепер прикордонники звертатимуть увагу на технічний стан авто та наявність техогляду.

Польща черги на кордоні виїзд за кордон
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
