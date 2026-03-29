Украинцы возвращаются домой из Польши перед Пасхой: на КПП затяжные очереди

Украинцы возвращаются домой из Польши перед Пасхой: на КПП затяжные очереди

Дата публикации 29 марта 2026 13:37
Украинцы возвращаются домой из Польши перед праздниками: на КПП затяжные очереди
Проверка на границе. Фото: ГПСУ

На украинско-польской границесохраняется неравномерная нагрузка на пункты пропуска. Наибольшие очереди фиксируют на нескольких популярных направлениях, тогда как другие работают в более спокойном режиме.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире "Киев24", сообщает Новини.LIVE.

Какая ситуация на границе с Польшей

Как сообщил спикер ГПСУ, только за минувшие сутки границу пересекли 107 тысяч граждан, причем большинство — на въезд в Украину.

"За вчера границу пересекло уже 107 тысяч граждан и преимущество шло на въезд в Украину. Опять же, только отдельные направления имели преимущественную нагрузку. Это пункты пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", где и по состоянию на утро также сохраняются очереди. Другие пункты пропуска на границе с Польшей, они имеют значительно меньшую нагрузку и значительно меньшие очереди", — отметил Демченко.

В то же время он опроверг информацию о резком увеличении количества пешеходов на границе, которая распространялась в соцсетях.

Читайте также:

"Большого увеличения пересечения границы пешими гражданами, если сравнить пятницу и субботу, не было", — добавил спикер ГПСУ.

Как сообщали Новини.LIVE, утром пробки фиксировались на трех пунктах пропуска. В частности, очереди образовались на КПП "Устилуг", "Шегини" и "Ужгород".

Кроме того, стало известно, что на границе с Молдовой усилили проверки автомобилей. Теперь пограничники будут обращать внимание на техническое состояние авто и наличие техосмотра.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
