Тисяча Зеленського — куди надійде виплата

Купюра номіналом у 1000 грн. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський оголосив про програму виплат для підтримки українців. Отримані кошти будуть надходити на віртуальну карту "Національного кешбека".

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Соболев заявив, що у грудні кожен українець, незалежно від статусу та віку, отримає 1000 грн від держави. За його словами, виплату можна також оформити на дітей.

"Використати можна протягом грудня, січня та лютого. Виплати будуть надходити на карту "Національного кешбека". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію"", — пояснив заступник міністра економіки.

Він додав, що ця ініціатива додатково підтримає український мікро- та середній бізнес.

"Ці гроші марковані — тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ", — підкреслив Соболев.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 1000 грн, яку мають отримати українці 1 грудня, можна буде витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні.

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