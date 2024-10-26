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Українці отримають 1000 грн на підтримку — куди нарахують кошти

26 жовтня 2024 23:23
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Тисяча Зеленського — куди надійде виплата
Купюра номіналом у 1000 грн. Фото: Новини.LIVE
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Президент України Володимир Зеленський оголосив про програму виплат для підтримки українців. Отримані кошти будуть надходити на віртуальну карту "Національного кешбека".

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Соболев заявив, що у грудні кожен українець, незалежно від статусу та віку, отримає 1000 грн від держави. За його словами, виплату можна також оформити на дітей.

"Використати можна протягом грудня, січня та лютого. Виплати будуть надходити на карту "Національного кешбека". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію"", — пояснив заступник міністра економіки.

Він додав, що ця ініціатива додатково підтримає український мікро- та середній бізнес.

"Ці гроші марковані — тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ", — підкреслив Соболев.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 1000 грн, яку мають отримати українці 1 грудня, можна буде витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні.

Раніше ми писали про те, що у жовтні 2024 року мешканці Херсонської області мають можливість отримати додаткову допомогу від УВКБ ООН. 

виплати Володимир Зеленський Мінекономіки гроші Дія соцвиплати

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