Українці очолили антирейтинг злочинців у Польщі

Польська поліція. Фото: Wikimedia Commons

У 2024 році поліція в Польщі затримала 16 437 іноземців, що на 857 осіб менше, ніж у 2023 році. З'ясувалося, що українці, грузини та білоруси — лідери серед затриманих.

Про це повідомляє RMF24.

Читайте також:

Яка статистика правопорушень іноземців у Польщі

Найбільше правопорушень серед іноземців у Польщі вчинили громадяни України — 9753 випадки. Українців найчастіше затримували за керування авто в стані алкогольного сп’яніння, зокрема, таких випадків зафіксували 2943 рази. Втричі менше було крадіжок — 930 випадків. Також українців затримували за крадіжки. Всього впродовж 2024 року таких випадків зафіксували 461 раз.

На другому місці у рейтингу опинилися громадяни Грузії — 1780 затримань. Вони найчастіше вчиняли крадіжки — 472 випадки, були затримані за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння — 334 випадки, а також за зберігання наркотиків — 200 випадків.

Білоруси посіли третє місце в "антирейтингу". У 2024 році громадян Білорусі затримували 1122 рази, серед яких: керування автомобілем у стані сп’яніння — 178 випадків, крадіжки — 130 випадків, спроби хабарництва — 59 випадків.

Який злочин є "найпопулярнішим" серед іноземців в Польщі

Загалом статистика свідчить, що керування в нетверезому стані залишається найбільшою проблемою серед іноземців у Польщі. У 2024 році поліція зафіксувала 4214 випадків, що на 408 менше, ніж у 2023 році.

Крім того, за минулий рік іноземці скоїли 2055 крадіжок, а також 1899 осіб мали проблеми із наркотиками.

Дональд Туск анонсував жорсткі заходи

На тлі зростання суспільної напруги навколо злочинності серед іноземців прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що іноземці, які грубо порушують закон, будуть депортовані.

"Кожен, хто приїжджає до Польщі, користується нашою гостинністю, але водночас брутально порушує закон, буде депортований", — заявив Туск під час пресконференції в Європейському центрі солідарності.

Він повідомив, що вже доручив Міністерству внутрішніх справ та адміністрації розробити негайний план боротьби з організованою злочинністю серед іноземців. Уряд має намір ухвалити конкретні рішення вже найближчими днями.

"Я попросив міністра внутрішніх справ та адміністрації та міністра юстиції представити швидкий план негайної реакції на організовану та агресивну злочинність, яку вчиняють іноземці", — додав глава уряду.

Нагадаємо, нещодавно зафіксували масовий відтік українців з країн, в які вони виїхали раніше внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Також Новини.LIVE назвав причини через які українців можуть депортувати з Польщі.