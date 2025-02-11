Украинцы возглавили антирейтинг преступников в Польше

Польская полиция. Фото: Wikimedia Commons

В 2024 году полиция в Польше задержала 16 437 иностранцев, что на 857 человек меньше, чем в 2023 году. Выяснилось, что украинцы, грузины и белорусы — лидеры среди задержанных.

Об этом сообщает RMF24.

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Больше всего правонарушений среди иностранцев в Польше совершили граждане Украины — 9753 случая. Украинцев чаще всего задерживали за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, в частности, таких случаев зафиксировали 2943 раза. Втрое меньше было краж — 930 случаев. Также украинцев задерживали за кражи. Всего в течение 2024 года таких случаев зафиксировали 461 раз.

На втором месте в рейтинге оказались граждане Грузии — 1780 задержаний. Они чаще всего совершали кражи — 472 случая, были задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — 334 случая, а также за хранение наркотиков — 200 случаев.

Белорусы заняли третье место в "антирейтинге". В 2024 году граждан Беларуси задерживали 1122 раза, среди которых: управление автомобилем в состоянии опьянения — 178 случаев, кражи — 130 случаев, попытки взяточничества — 59 случаев.

Какое преступление является самым "популярным" среди иностранцев в Польше

В целом статистика свидетельствует, что управление в нетрезвом состоянии остается самой большой проблемой среди иностранцев в Польше. В 2024 году полиция зафиксировала 4214 случаев, что на 408 меньше, чем в 2023 году.

Кроме того, за прошлый год иностранцы совершили 2055 краж, а также 1899 человек имели проблемы с наркотиками.

Дональд Туск анонсировал жесткие меры

На фоне роста общественного напряжения вокруг преступности среди иностранцев премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что иностранцы, которые грубо нарушают закон, будут депортированы.

"Каждый, кто приезжает в Польшу, пользуется нашим гостеприимством, но при этом грубо нарушает закон, будет депортирован", — заявил Туск во время пресс-конференции в Европейском центре солидарности.

Он сообщил, что уже поручил Министерству внутренних дел и администрации разработать немедленный план борьбы с организованной преступностью среди иностранцев. Правительство намерено принять конкретные решения уже в ближайшие дни.

"Я попросил министра внутренних дел и администрации и министра юстиции представить быстрый план немедленной реакции на организованную и агрессивную преступность, которую совершают иностранцы", — добавил глава правительства.

Напомним, недавно зафиксировали массовый отток украинцев из стран, в которые они выехали ранее в результате полномасштабного вторжения России.

Также Новини.LIVE назвал причины по которым украинцев могут депортировать из Польши.