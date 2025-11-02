Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українці можуть отримати 1000 грн — коли та як

Українці можуть отримати 1000 грн — коли та як

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 19:26
Оновлено: 19:26
Тисяча для українців — гроші можна отримати у грудні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Усі українці, які потребують допомоги, у грудні зможуть отримати тисячу гривень. Ці кошти можна буде витратити на низку товарів та послуг. 

Про це повідомив міністр соцполітики Денис Улютін в ефірі телемарафону. 

Реклама
Читайте також:

Тисяча для українців взимку

"Усі громадяни, які звернуться у грудні пропонують виділити 1000 грн. Ці кошти можна буде витратити на ширший спектр товарів і послуг за списком, який близький до попереднього року", — сказав Улютін.

За його словами, витратити гроші можна, зокрема, на проїзд та ліки.

Нагадаємо, українці можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень у рамках програми "Тепла зима". Гроші призначені для вразливих верств суспільства. 

Водночас Юлія Свириденко розповіла, що Кабмін працює над розширенням програми "зимової підтримки". Допомогу від держави отримає більше людей. 

виплати українці фінансова допомога гроші Україна підтримка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації