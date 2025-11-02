Тисяча для українців — гроші можна отримати у грудні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Усі українці, які потребують допомоги, у грудні зможуть отримати тисячу гривень. Ці кошти можна буде витратити на низку товарів та послуг.

Про це повідомив міністр соцполітики Денис Улютін в ефірі телемарафону.

Тисяча для українців взимку

"Усі громадяни, які звернуться у грудні пропонують виділити 1000 грн. Ці кошти можна буде витратити на ширший спектр товарів і послуг за списком, який близький до попереднього року", — сказав Улютін.

За його словами, витратити гроші можна, зокрема, на проїзд та ліки.

Нагадаємо, українці можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень у рамках програми "Тепла зима". Гроші призначені для вразливих верств суспільства.

Водночас Юлія Свириденко розповіла, що Кабмін працює над розширенням програми "зимової підтримки". Допомогу від держави отримає більше людей.