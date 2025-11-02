Тысяча для украинцев — деньги можно получить в декабре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Все украинцы, которые нуждаются в помощи, в декабре смогут получить тысячу гривен. Эти средства можно будет потратить на ряд товаров и услуг.

Об этом сообщил министр соцполитики Денис Улютин в эфире телемарафона.

Тысяча для украинцев зимой

"Все граждане, которые обратятся в декабре предлагают выделить 1000 грн. Эти средства можно будет потратить на широкий спектр товаров и услуг по списку, который близок к предыдущему году", — сказал Улютин.

По его словам, потратить деньги можно, в частности, на проезд и лекарства.

Напомним, украинцы могут получить единовременную денежную помощь в размере 6,5 тысячи гривен в рамках программы "Теплая зима". Деньги предназначены для уязвимых слоев общества.

В то же время Юлия Свириденко рассказала, что Кабмин работает над расширением программы "зимней поддержки". Помощь от государства получит больше людей.