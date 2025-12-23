Прикордонники фіксують зростання пасажиропотоку за кордон

Перевірка документів. Фото: ДПСУ

На прикордонних КПП виник справжній ажіотаж через масовий виїзд українців за кордон. Передсвятковий шопінг є однією з головних причин, через які українці масово перетинають кордон напередодні Різдва та Нового року.

Про це повідомила речниця 7-й прикордонний Карпатський загін Світлана Бурда у коментарі журналістці Новини.LIVE Марта Байдака.

За словами Бурди, напередодні свят фіксується значне зростання пасажиропотоку як на виїзд з України, так і на в’їзд. Подорожні найчастіше називають серед причин перетину кордону саме передсвяткові покупки, а також поїздки до родичів і туристичні подорожі. Аналогічна ситуація спостерігається і у зворотному напрямку — багато українців повертаються з-за кордону або приїжджають в Україну, щоб провести різдвяно-новорічні свята в колі сім'ї.

Речниця зазначила, що кількість громадян, які перетинають кордон в обох напрямках, суттєво зросла, а українські та польські прикордонники нині працюють практично на межі своїх можливостей.

"Ми збільшили кількість прикордонних нарядів, ми підтримуємо постійну взаємодію з польськими колегами щодо пришвидшення пропускних процедур, ми розгорнули автоматизовані додаткові робочі місця. Ну, і, власне, ми вже прогнозуємо, що спад пасажиру потоку буде після першого тижня нового року. І також у сам день Різдва та у сам день нового року ми не прогнозуємо значного збільшення пасажиру потоку, тобто він буде коливатись як середньостатистичний", — повідомила речниця.

