Головна Новини дня Українці масово їдуть за кордон перед святами — яка причина

Українці масово їдуть за кордон перед святами — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 08:37
Прикордонники фіксують зростання пасажиропотоку за кордон
Перевірка документів. Фото: ДПСУ

На прикордонних КПП виник справжній ажіотаж через масовий виїзд українців за кордон. Передсвятковий шопінг є однією з головних причин, через які українці масово перетинають кордон напередодні Різдва та Нового року.

Про це повідомила речниця 7-й прикордонний Карпатський загін Світлана Бурда у коментарі журналістці Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Українці їдуть масово за кордон перед святами, щоб закупити усе необхідне

За словами Бурди, напередодні свят фіксується значне зростання пасажиропотоку як на виїзд з України, так і на в’їзд. Подорожні найчастіше називають серед причин перетину кордону саме передсвяткові покупки, а також поїздки до родичів і туристичні подорожі. Аналогічна ситуація спостерігається і у зворотному напрямку — багато українців повертаються з-за кордону або приїжджають в Україну, щоб провести різдвяно-новорічні свята в колі сім'ї.

Речниця зазначила, що кількість громадян, які перетинають кордон в обох напрямках, суттєво зросла, а українські та польські прикордонники нині працюють практично на межі своїх можливостей.

"Ми збільшили кількість прикордонних нарядів, ми підтримуємо постійну взаємодію з польськими колегами щодо пришвидшення пропускних процедур, ми розгорнули автоматизовані додаткові робочі місця. Ну, і, власне, ми вже прогнозуємо, що спад пасажиру потоку буде після першого тижня нового року. І також у сам день Різдва та у сам день нового року ми не прогнозуємо значного збільшення пасажиру потоку, тобто він буде коливатись як середньостатистичний", — повідомила речниця.

Нагадаємо, юрист пояснив, чи матимуть право на отримання спадщини українці, які незаконно виїхали за кордон.

Також читайте, як підготувати свого улюбленця до тривалої поїздки за кордон.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
