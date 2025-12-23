Пограничники фиксируют рост пассажиропотока за границу

Проверка документов. Фото: ГПСУ

На пограничных КПП возник настоящий ажиотаж из-за массового выезда украинцев за границу. Предпраздничный шопинг является одной из главных причин, по которым украинцы массово пересекают границу накануне Рождества и Нового года.

Об этом сообщила пресс-секретарь 7-й пограничный Карпатский отряд Светлана Бурда в комментарии журналистке Новини.LIVE Марта Байдака.

По словам Бурды, накануне праздников фиксируется значительный рост пассажиропотока как на выезд из Украины, так и на въезд. Путешественники чаще всего называют среди причин пересечения границы именно предпраздничные покупки, а также поездки к родственникам и туристические путешествия. Аналогичная ситуация наблюдается и в обратном направлении — многие украинцы возвращаются из-за границы или приезжают в Украину, чтобы провести рождественско-новогодние праздники в кругу семьи.

Пресс-секретарь отметила, что количество граждан, пересекающих границу в обоих направлениях, существенно возросло, а украинские и польские пограничники сейчас работают практически на пределе своих возможностей.

"Мы увеличили количество пограничных нарядов, мы поддерживаем постоянное взаимодействие с польскими коллегами по ускорению пропускных процедур, мы развернули автоматизированные дополнительные рабочие места. Ну, и, собственно, мы уже прогнозируем, что спад пассажирского потока будет после первой недели нового года. И также в сам день Рождества и в сам день нового года мы не прогнозируем значительного увеличения пассажирского потока, то есть он будет колебаться как среднестатистический", — сообщила пресс-секретарь.

