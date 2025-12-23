Пограничники фиксируют рост пассажиропотока за границу

Украинцы массово едут за границу перед праздниками — причина
На пограничных КПП возник настоящий ажиотаж из-за массового выезда украинцев за границу. Предпраздничный шопинг является одной из главных причин, по которым украинцы массово пересекают границу накануне Рождества и Нового года.
Об этом сообщила пресс-секретарь 7-й пограничный Карпатский отряд Светлана Бурда в комментарии журналистке Новини.LIVE Марта Байдака.
Украинцы едут массово за границу перед праздниками, чтобы закупить все необходимое
По словам Бурды, накануне праздников фиксируется значительный рост пассажиропотока как на выезд из Украины, так и на въезд. Путешественники чаще всего называют среди причин пересечения границы именно предпраздничные покупки, а также поездки к родственникам и туристические путешествия. Аналогичная ситуация наблюдается и в обратном направлении — многие украинцы возвращаются из-за границы или приезжают в Украину, чтобы провести рождественско-новогодние праздники в кругу семьи.
Пресс-секретарь отметила, что количество граждан, пересекающих границу в обоих направлениях, существенно возросло, а украинские и польские пограничники сейчас работают практически на пределе своих возможностей.
"Мы увеличили количество пограничных нарядов, мы поддерживаем постоянное взаимодействие с польскими коллегами по ускорению пропускных процедур, мы развернули автоматизированные дополнительные рабочие места. Ну, и, собственно, мы уже прогнозируем, что спад пассажирского потока будет после первой недели нового года. И также в сам день Рождества и в сам день нового года мы не прогнозируем значительного увеличения пассажирского потока, то есть он будет колебаться как среднестатистический", — сообщила пресс-секретарь.
Напомним, юрист объяснил, будут ли иметь право на получение наследства украинцы, которые незаконно выехали за границу.
Также читайте, как подготовить своего любимца к длительной поездке за границу.
Читайте Новини.LIVE!