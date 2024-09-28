Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Українці активно знаходять роботу у Німеччині — в чому основні труднощі біженців arrow

Українці активно знаходять роботу у Німеччині — в чому основні труднощі біженців

28 вересня 2024 00:46
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Німеччині українці успішно знаходять роботу — скільки біженців працевлаштувались
Працівники в офісі. Ілюстративне фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Все більше українських біженців пристосовуються у Німеччині й активно знаходять собі роботу. Також українці намагаються відкривати власний бізнес, хоча це не так просто через плутанину з оформленням та мовним питанням. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Читайте також:

Скільки українців працевлаштувались у Німеччині

Як заявив міністр праці Німеччини Губертус Гайль, лише у вересні 024 року 8500 мешканців України знайшли працевлаштування на первинному ринку. Багато з них пройшли навчання чи зайнялися індивідуальною підприємницькою діяльністю. Це більш ніж удвічі перевищує торішні показники.  

За статистикою, близько 266 тисяч із 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, були працевлаштовані. З них приблизно 213 тисяч робили внески на соціальну страховку.

Серед працюючих 53 тисяч знайшли неповноденну роботу, попри складності адаптації до нових умов.

За словами голови Федерального агентства зайнятості Андреа Налеса, ринок праці поки що не дуже відкритий для українців. Проте тенденція рухається у позитивному напрямку, зазначила Налес.

Однією з перешкод залишається плутанина в процесах отримання дозволів на визнання професійних кваліфікацій у Німеччині. Окрім питань визнання професійних навичок, мовний бар'єр також позначається на працевлаштуванні.

Нагадаємо, у Європейському Союзі вважають неможливим примусове повернення біженців призовного віку в Україну. Водночас тим, хто вирішить повернутися на Батьківщину добровільно, надаватимуть підтримку. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що клієнти державного "Ощадбанку", які перебувають за кордоном, скаржаться на блокування доступу до мобільного застосунку та на проблеми з розрахунком у мережі Інтернет. При цьому у фінустанові просять прибути у відділення.

Німеччина робота біженці ринок праці війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Медсестра ухилилася від військового обліку — як її покарав суд

01:30 Відстрочка від мобілізації діє 90 днів — є важливий нюанс, щоб її продовжити

Термінова новина

01:02 У Дніпрі прогримів вибух — подробиці атаки

00:46 Українці активно знаходять роботу у Німеччині — в чому основні труднощі біженців

00:30 ВЛК для обмежено придатних — чи може ТЦК вимагати це від заброньованого

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

00:07 ЗАЕС ймовірно атакував невідомий БпЛА — у МАГАТЕ зробили заяву

00:04 Фейк про Буданова — російські пропагандисти поширили нову нісенітницю

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

23:53 У Харкові чоловік відмовився від призову — що вирішив суд

23:38 Трамп лякає початком Третьої світової у разі перемоги Гарріс

01:32 Медсестра ухилилася від військового обліку — як її покарав суд

01:30 Відстрочка від мобілізації діє 90 днів — є важливий нюанс, щоб її продовжити

Термінова новина

01:02 У Дніпрі прогримів вибух — подробиці атаки

00:46 Українці активно знаходять роботу у Німеччині — в чому основні труднощі біженців

00:30 ВЛК для обмежено придатних — чи може ТЦК вимагати це від заброньованого

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

00:07 ЗАЕС ймовірно атакував невідомий БпЛА — у МАГАТЕ зробили заяву

00:04 Фейк про Буданова — російські пропагандисти поширили нову нісенітницю

27 вересня 2024

23:53 У Харкові чоловік відмовився від призову — що вирішив суд

23:38 Трамп лякає початком Третьої світової у разі перемоги Гарріс

23:33 Ізраїль вдарив по бункеру з лідером "Хезболли" — що стало з Хасаном Насраллою

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації