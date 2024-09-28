У Німеччині українці успішно знаходять роботу — скільки біженців працевлаштувались

Працівники в офісі. Ілюстративне фото: pixels.com

Все більше українських біженців пристосовуються у Німеччині й активно знаходять собі роботу. Також українці намагаються відкривати власний бізнес, хоча це не так просто через плутанину з оформленням та мовним питанням.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Скільки українців працевлаштувались у Німеччині

Як заявив міністр праці Німеччини Губертус Гайль, лише у вересні 024 року 8500 мешканців України знайшли працевлаштування на первинному ринку. Багато з них пройшли навчання чи зайнялися індивідуальною підприємницькою діяльністю. Це більш ніж удвічі перевищує торішні показники.

За статистикою, близько 266 тисяч із 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, були працевлаштовані. З них приблизно 213 тисяч робили внески на соціальну страховку.

Серед працюючих 53 тисяч знайшли неповноденну роботу, попри складності адаптації до нових умов.

За словами голови Федерального агентства зайнятості Андреа Налеса, ринок праці поки що не дуже відкритий для українців. Проте тенденція рухається у позитивному напрямку, зазначила Налес.

Однією з перешкод залишається плутанина в процесах отримання дозволів на визнання професійних кваліфікацій у Німеччині. Окрім питань визнання професійних навичок, мовний бар'єр також позначається на працевлаштуванні.

Нагадаємо, у Європейському Союзі вважають неможливим примусове повернення біженців призовного віку в Україну. Водночас тим, хто вирішить повернутися на Батьківщину добровільно, надаватимуть підтримку.

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