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Украинцы активно находят работу в Германии — в чем основные трудности беженцев

28 сентября 2024 00:46
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Германии украинцы успешно находят работу — сколько беженцев трудоустроились
Работники в офисе. Иллюстративное фото: pixels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Все больше украинских беженцев приспосабливаются к условиям прибывания в Германии и активно находят работу. Также украинцы пытаются открывать собственный бизнес, хотя это не так просто из-за путаницы с оформлением и языковым вопросом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Как заявил министр труда Германии Губертус Гайль, только в сентябре 2024 года 8500 жителей Украины нашли трудоустройство на первичном рынке. Многие прошли обучение или занялись индивидуальной предпринимательской деятельностью. Это более чем в два раза превышает прошлогодние показатели.

По статистике, около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, приехавших в Германию, были трудоустроены. Из них примерно 213 тысяч делали взносы на социальную страховку.

Среди работающих 53 тысячи нашли работу на неполный день, несмотря на сложности адаптации к новым условиям.

По словам главы Федерального агентства занятости Андреа Налеса, рынок труда пока не очень открыт для украинцев. Однако тенденция движется в положительном направлении, отметила Налес.

Одним из препятствий остается неразбериха в процессах получения разрешений на признание профессиональных квалификаций в Германии. Кроме признания профессиональных навыков, языковой барьер также сказывается на трудоустройстве.

Напомним, в Европейском Союзе считают невозможным принудительный возврат беженцев призывного возраста в Украину. В то же время, тем, кто решит вернуться на Родину добровольно, будут оказывать поддержку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что находящиеся за рубежом клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на блокирование доступа к мобильному приложению и на проблемы с расчетом в сети Интернет. При этом в финучреждении просят прибыть в отделение.

Германия работа беженцы рынок труда война в Украине

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