Андрія Нікітіна знайшли мертвим - що відомо

Андрій Нікітін. Фото: Андрій Нікітін/Facebook

У четвер, 19 грудня, стало відомо про смерть українського журналіста та військовослужбовця Андрія Нікітіна. Він родом із Дніпропетровської області.

Про це повідомила його сестра Тетяна Латай на своїй сторінці у Facebook у четвер, 19 грудня.

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"Андрія з нами більше немає. Дату і час похорону повідомлю пізніше. Дякую всім кінологам, поліцейським і всім небайдужим, хто приєднався до пошуку", — написала Тетяна.

Нікітін зник 12 грудня 2024 року. За словами його сестри, він пішов із дому батьків у селі Башмачка і більше не виходив на зв'язок.

Чоловік багато років працював у медіасфері Дніпра, зокрема, на телеканалі "Відкритий". Влітку 2024 року він приєднався до 233 окремого батальйону територіальної оборони Дніпра, ставши бійцем цього підрозділу.

Обставини смерті поки що невідомі. Про час та місце прощання з Нікітіним буде повідомлено пізніше.

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