Андрея Никитина нашли мертвым - что известно

Андрей Никитин. Фото: Андрей Никитин/Facebook

В четверг, 19 декабря, стало известно о смерти украинского журналиста и военнослужащего Андрея Никитина. Он родом из Днепропетровской области.

Об этом сообщила его сестра Татьяна Латай на своей странице в Facebook в четверг, 19 декабря.

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"Андрея с нами больше нет. Дату и время похорон сообщу позже. Благодарю всех кинологов, полицейских и всех неравнодушных, кто присоединился к поиску", — написала Татьяна.

Никитин пропал 12 декабря 2024 года. По словам его сестры, он ушел из дома родителей в селе Башмачка и больше не выходил на связь.

Мужчина многие годы работал в медиасфере Днепра, в частности на телеканале "Відкритий". Летом 2024 года он присоединился к 233 отдельному батальону территориальной обороны Днепра, став бойцом этого подразделения.

Обстоятельства смерти пока неизвестны. О времени и месте прощания с Никитиным будет сообщено позже.

Напомним, на войне погиб украинский актер театра и кино Евгений Шумилов. Военный отдал жизнь, спасая своего собрата.

А в Донецкой области во время вражеских ракетных обстрелов погибла украинская военная, бывший журналист Алла Пушкарчук (позывной "Рута"). Она скончалась на руках любимого мужчины, который служит в ВСУ.