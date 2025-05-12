Обмін полонених - історія захисника України - новини

Український захисник Артем

Український захисник Артем, якого РФ повернула у рамках великого обміну 6 травня, після відновлення планує повертатися на захист країни.

Про це він розповів Новини.LIVE на великому обміні полоненими.

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Артем родом із Хмельницького, у полон потрапив під Новомихайлівкою, що на Покровському напрямку на Донеччині. Перебував у колонії у російському місті Орськ. Це неподалік кордону із Казахстаном.

Каже, що за кілька днів до обміну почали годувати краще тих, кого росіяни готували на обмін. Зокрема, давали більші порції і навіть добавку.

Український захисник Артем. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

"В останній колонії було краще, ніж у попередніх, бо перестали бити. Наших там багато – 1200. Вони тримаються, духом не падають. Були там хлопці і із Азову. 20% із них після повернення із полону, хочуть повернутися служити", — розповів Артем.

За його словами, про обмін росіяни натякнули їм за 5 днів:

"Сказали: "Якщо вас обміняють", і так ми зрозуміли, що таки обміняють. І навіть ще сьогодні зранку (мається на увазі день обміну. – ред), коли нас везли, ми думали, що на етап".

За весь час перебування у половні Артем отримав лише одного листа від рідних. Так само він не знає новин з України, окрім того, що ЗСУ контролюють частину Курщини. Журналістка видання підтвердила, що ЗСУ досі перебувають на території Курщини.

"Це добре. Ми оклигаємо і підемо допомагати їм. Хочу повернутися назад у стрій. Як же без нас? ДШВ завжди перші", — пообіцяв Артем.

Нагадаємо, у вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників України.

Один із них 23-річний Сергій із 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у полон потрапив ще у 2022 році на Харківському напрямку. По російським колоніям він провів 3 роки і за це час змінив не одну із них.

