Обмен пленных - история защитника Украины - новости

Украинский защитник Артем

Украинский защитник Артем, которого РФ вернула в рамках большого обмена 6 мая, после восстановления планирует возвращаться на защиту страны.

Об этом он рассказал Новини.LIVE на большом обмене пленными.

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Артем родом из Хмельницкого, в плен попал под Новомихайловкой, что на Покровском направлении в Донецкой области. Находился в колонии в российском городе Орск. Это недалеко от границы с Казахстаном.

Говорит, что за несколько дней до обмена начали кормить лучше тех, кого россияне готовили на обмен. В частности, давали большие порции и даже добавку.

Украинский защитник Артем. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

"В последней колонии было лучше, чем в предыдущих, потому что перестали бить. Наших там много — 1200. Они держатся, духом не падают. Были там ребята и из "Азова". 20% из них после возвращения из плена хотят вернуться служить", — рассказал Артем.

По его словам, об обмене россияне намекнули им за 5 дней:

"Сказали: "Если вас обменяют", и так мы поняли, что таки обменяют. И даже еще сегодня утром (имеется в виду день обмена. — Ред), когда нас везли, мы думали, что на этап".

За все время пребывания в плену Артем получил только одно письмо от родных. Так же он не знает новостей из Украины, кроме того, что ВСУ контролируют часть Курщины. Журналистка издания подтвердила, что ВСУ до сих пор находятся на территории Курщины.

"Это хорошо. Мы оклемаемся и пойдем помогать им. Хочу вернуться обратно в строй. Как же без нас? ДШВ всегда первые", — пообещал Артем.

Напомним, во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели большой обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников Украины.

Один из них, 23-летний Сергей из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", в плен попал еще в 2022 году на Харьковском направлении. По российским колониям он провел 3 года и за это время сменил не одну из них.