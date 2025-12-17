Відео
Україна
Український військовий не зміг отримати картку у банку — причина

Український військовий не зміг отримати картку у банку — причина

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 22:20
Військовий не зміг отримати картку через ампутації
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український боєць, який втратив усі кінцівки під час служби, зіткнувся з бюрократичною перепоною. Він не зміг отримати банківську картку через вимоги ПриватБанку.

Про це повідомила керівниця патронатної служби "Янголи" Третього армійського корпусу Олена Толкачова у Facebook у середу, 17 грудня.

Український військовий не зміг отримати картку у банку — причина - фото 1
Пост Толкачової. Фото: скриншот

Герой без рук залишився без картки

За словами Олени Толкачової, боєць разом із медичною кураторкою прийшов до київського відділення банку, щоб відновити втрачену в бою картку. Проте працівник установи не видав її, наполягаючи, що власник повинен особисто тримати картку для фотоідентифікації.

Через ампутації бійця цей процес став неможливим. Банківський працівник запропонував єдиний варіант — оформити довіреність і відкрити картку на іншу особу. В результаті військовий залишився без доступу до власних коштів і змушений чекати місяцями на протезування рук.

"У людини немає рук. Немає рук — немає картки. Тримати картку іншій людині "не можна". Єдина "альтернатива" від банку — оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора. Вдумайтеся. Людина, яка втратила на війні руки й ноги, не може отримати свої гроші, бо не має рук", — говориться у повідомленні.

Возможно, это изображение больница
Військовий без кінцівок. Фото: Олена Толкачова

Після розголосу ситуації голова Національного банку України Андрій Пишний пообіцяв особисто доставити картку військовому та дати відповідні висновки. У самому ПриватБанку визнали ситуацію неприпустимою і заявили, що з’ясовують обставини інциденту. Там також обіцяли провести внутрішню роботу, аби подібне не повторилося.

Нагадаємо, раніше ми писали, з чим стикаються герої, які повернулися з війни, і чи дійсно Одесі стала інклюзивною.

А також стало відомо, як ветеранам допомагають адаптуватися.

Анастасія Писаненко
Автор:
Анастасія Писаненко
