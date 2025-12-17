Видео
Украинский военный не смог получить карту в банке — причина

Украинский военный не смог получить карту в банке — причина

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 22:20
Военный не смог получить карточку из-за ампутации
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский боец, который потерял все конечности во время службы, столкнулся с бюрократической преградой. Он не смог получить банковскую карту из-за требований ПриватБанка.

Об этом сообщила руководитель патронатной службы "Ангелы" Третьего армейского корпуса Елена Толкачева в Facebook в среду, 17 декабря.

Читайте также:
Украинский военный не смог получить карту в банке — причина - фото 1
Пост Толкачевой. Фото: скриншот

Герой без рук остался без карточки

По словам Елены Толкачевой, боец вместе с медицинским куратором пришел в киевское отделение банка, чтобы восстановить потерянную в бою карточку. Однако работник учреждения не выдал ее, настаивая, что владелец должен лично держать карту для фотоидентификации.

Из-за ампутации бойца этот процесс стал невозможным. Банковский работник предложил единственный вариант — оформить доверенность и открыть карту на другое лицо. В результате военный остался без доступа к собственным средствам и вынужден ждать месяцами на протезирование рук.

"У человека нет рук. Нет рук — нет карты. Держать карточку другому человеку "нельзя". Единственная "альтернатива" от банка — оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора. Вдумайтесь. Человек, который потерял на войне руки и ноги, не может получить свои деньги, потому что не имеет рук", — говорится в сообщении.

Возможно, это изображение больница
Военный без конечностей. Фото: Елена Толкачова

После огласки ситуации глава Национального банка Украины Андрей Пышный пообещал лично доставить карточку военному и дать соответствующие выводы. В самом ПриватБанке признали ситуацию недопустимой и заявили, что выясняют обстоятельства инцидента. Там также обещали провести внутреннюю работу, чтобы подобное не повторилось.

Напомним, ранее мы писали, с чем сталкиваются герои, вернувшиеся с войны, и действительно ли Одессе стала инклюзивной.

А также стало известно, как ветеранам помогают адаптироваться.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
