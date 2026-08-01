Джоан Ролінґ надіслала книгу з автографом українському морпіху після чотирьох років полону РФ

Морпіх Олександр Іванов. Фото: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА / Threads

Британська письменниця Джоан Ролінґ надіслала книгу з автографом українському морському піхотинцю Олександру Іванову, який понад чотири роки перебував у російському полоні. Захисник повернувся додому 15 травня під час першого етапу обміну у форматі "1000 на 1000". Разом із книгою авторка передала лист із теплими побажаннями.

Про це повідомило видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", передає Новини.LIVE.

Олександр Іванов з книгою та листом. Фото: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА / Threads

"Гаррі Поттер" допоміг вистояти в полоні

За інформацією видавництва, Ролінґ відповіла майору морської піхоти Олександру Іванову, який провів у російському полоні чотири роки, один місяць і три дні. Саме історії про Гаррі Поттера допомагали українському військовому та його побратимам витримати полон.

Лист від Джоан Ролінґ. Фото: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА / Threads

Письменниця надіслала захиснику примірник книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" зі своїм автографом, а також особистий лист, у якому побажала йому здоров’я, довгого й щасливого життя.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця, за попередніми оцінками, Росія може незаконно утримувати в полоні понад 16 тисяч цивільних українців. Водночас Україна має підтверджені дані лише про частину таких випадків, оскільки отримати інформацію з окупованих територій надзвичайно складно.

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Також за словами Лубінця, Росія навмисно ускладнює повернення українських полонених, відмовляючись надавати повні списки утримуваних осіб та інформацію про місця їхнього перебування. Омбудсман наголосив, що саме така практика порушує міжнародне гуманітарне право й суттєво затягує процес звільнення українців. На тлі оцінок про понад 16 тисяч цивільних бранців ця проблема залишається однією з ключових перешкод для їхнього повернення додому.