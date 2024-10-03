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Український легіон розпочав перший набір за кордоном, — Міноборони

3 жовтня 2024 19:32
Євгенія Брюховецька - редактор
У Любліні відкрили перший рекрутинговий центр Українського легіону
Рекрутинговий центр. Фото: Міноборони
Євгенія Брюховецька - редактор

Ініціатива "Український легіон" офіційно розпочала набір новобранців за кордоном. Вона має на меті залучити до Сил оборони українців, які перебувають в інших країнах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у четвер, 3 жовтня.

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У Міноборони зазначили, що перший рекрутинговий центр "Українського легіону" відкрився у польському місті Люблін на базі українського консульства. Він працює щоденно з 9:00 до 17:00 без перерви на обід.

"Надавати консультації та супровід в оформленні будуть понад півтора десятка  співробітників центру — офіцерів ЗСУ, відряджених з України", — йдеться у повідомленні.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповів, що на базі центру працює ВЛК, до складу якої входять лікарі та медичний персонал з усім необхідним обладнанням.

Відомо, що після оформлення підготовка добровольців відбуватиметься на полігоні, який розгорнула польська сторона. Україна забезпечила для них форму та тилове забезпечення, а Польща — озброєння і техніку.

Рекрутинг відбувається через заявки на офіційному сайті або через консульства та посольства. За перші дні вже надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт і 58 через консульські установи.

Після їх опрацювання персонал рекрутингового центру зв’язується з кандидатами для проведення попередньої бесіди, уточнення даних та визначення посад. Якщо медкомісія була пройдена успішно — доброволець отримує дату підписання контракту.

Після підписання контракту відбуватиметься навчання протягом 35 днів на полігоні, а далі ще на кілька місяців військовослужбовці можуть бути направлені на підвищення навичок на одну з європейських баз НАТО.

Раніше юрист у питаннях проходження військової служби Олександр Золотухін заявив, що деякі військові частини зможуть мобілізувати добровольців без участі ТЦК та СП.

А представник ГУР Андрій Черняк підкреслив, що процес відбору кандидатів в розвідку є надзвичайно суворим.

Польща ЗСУ мобілізація чоловіки Рекрутинг Сили оборони України

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