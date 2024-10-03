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Украинский легион начал первый набор за границей, — Минобороны

3 октября 2024 19:32
Евгения Брюховецкая - редактор
В Люблине открыли первый рекрутинговый центр Украинского легиона
Рекрутинговый центр. Фото: Минобороны
Евгения Брюховецкая - редактор

Инициатива "Украинский легион" официально приступила к набору новобранцев за рубежом. Ее целью является привлечь к Силам обороны украинцев, которые находятся в других странах.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в четверг, 3 октября.

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В Минобороны отметили, что первый рекрутинговый центр Украинского легиона открылся в польском городе Люблин на базе украинского консульства. Он работает ежедневно с 9:00 до 17:00 без обеденного перерыва.

"Предоставлять консультации и сопровождение в оформлении будут более полутора десятков сотрудников центра — офицеров ВСУ, откомандированных из Украины", — говорится в сообщении.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, что на базе центра работает ВВК, в состав которой входят врачи и медицинский персонал со всем необходимым оборудованием.

Известно, что после оформления подготовка добровольцев будет проходить на полигоне, развернутым польской стороной. Украина обеспечила для них форму и тыловое обеспечение, а Польша — вооружение и технику.

Рекрутинг проходит через заявки на официальном сайте или через консульства и посольства. За первые дни уже поступило 138 заявок на собеседование через сайт и 58 через консульские учреждения.

После их разработки персонал рекрутингового центра связывается с кандидатами для проведения предварительной беседы, уточнения данных и определения должностей. Если медкомиссия была пройдена успешно, доброволец получает дату подписания контракта.

После подписания контракта будет проходить обучение в течение 35 дней на полигоне, а затем еще на несколько месяцев военнослужащие могут быть направлены на повышение навыков на одну из европейских баз НАТО.

Ранее юрист по вопросам прохождения военной службы Александр Золотухин заявил, что некоторые воинские части смогут мобилизовать добровольцев без участия ТЦК и СП.

А представитель ГУР Андрей Черняк подчеркнул, что процесс отбора кандидатов в разведку чрезвычайно суров.

Польша ВСУ мобилизация мужчины Рекрутинг Силы обороны Украины

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