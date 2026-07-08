Українські воїни збили російський винищувач Cу-35

Російський винищувач Су-35. Ілюстративне фото: Rulexip

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У середу, 8 липня, українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Успішну бойову роботу підтвердили Повітряні сили ЗСУ. Літак окупантів був знищений на східному напрямку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ.

Воїни ЗСУ збили російський Cу-35

Сьогодні, 8 липня, Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення ще одного російського бойового літака. Відтак українські захисники збили багатоцільовий винищувач Су-35, який армія РФ використовує під час бойових дій проти України.

Спочатку військові оприлюднили коротке повідомлення про успішне ураження чергової повітряної цілі противника, не уточнюючи її тип. У дописі вони відзначили результативну роботу українських захисників.

"Гарні новини від Повітряних сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста! Слава Україні! Далі буде!", — написали у ПС ЗСУ.

Згодом Повітряні сили уточнили, що йдеться саме про російський багатоцільовий винищувач Су-35. За офіційною інформацією, літак було збито 8 липня на східному напрямку:

"Підтверджено! 8 липня 2026 року на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Cу-35".

Інших подробиць щодо обставин знищення російського винищувача або засобів, якими його було уражено, у Повітряних силах наразі не оприлюднили.

Зазначимо, що Су-35 — це російський багатоцільовий винищувач покоління 4++, створений як глибока модернізація сімейства Су-27. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, а також здатний завдавати ударів по наземних і морських цілях. Під час повномасштабної війни Росія регулярно використовує Су-35 для прикриття інших літаків, запуску керованих авіабомб і ракет, а також патрулювання поблизу українського кордону.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 6 липня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по військових і паливних об'єктах Росії та тимчасово окупованого Криму. Серед уражених цілей — два нафтопереробні заводи, пункт дислокації ракетної бригади та термінал перевалки нафтопродуктів.

Новини.LIVE також писали, що 3 липня 2026 року українські військові завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Під ураження потрапили залізничний міст, станція радіоелектронної боротьби та підрозділ радіоелектронної розвідки РФ. Крім того, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив руйнування ще двох мостів, які російські війська використовували для військової логістики.