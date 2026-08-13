Українські оператори дронів "розгромили" війська США на навчаннях

Український військовий керує дроном. Фото: 22 ОМБр

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Українські воїни вкотре довели перевагу сучасного досвіду ведення війни. Оператори дронів перемогли американський контингент на полігоні в Німеччині під час військових навчань Combined Resolve, які тривали два тижні. Українські бійці знищували важку бронетехніку Сполучених Штатів Америки настільки швидко, що підрозділам НАТО довелося переглядати тактику розосередження, маскування та застосування РЕБ.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Новини.LIVE.

Україна перемогла США на навчаннях

На початку 2026 року військові США зустрілися з українськими операторами безпілотників на навчаннях Combined Resolve у Німеччині.

За сценарієм маневрів, близько 3500 американських військовослужбовців зі складу бронетанкової бригади мали штурмувати позиції умовного противника. Останніх посилили бійці 412-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ Nemesis.

Попри те, що підрозділи США були оснащені системами РЕБ та засобами протидії БпЛА, українські оператори без особливих труднощів виявляли й ліквідовували техніку.

Важка бронетехніка американців підіймала стовпи пилу, що робило її помітною для розвідувальних дронів. Далі у хід йшли FPV-пілоти та безпілотники із системою скиду вибухівки.

Українські безпілотники настільки оперативно виводили з ладу американську техніку під час навчань, що її умовно доводилося повертати до сценарію маневрів як нові одиниці. За словами американського чиновника, знайомого з перебігом навчань, техніку фактично "відновлювали", аби продовжити навчальний сценарій.

Такі маневри повторювали протягом двох тижнів. Представник армії США зазначив, що підрозділи, які долучалися до наступних етапів, поступово демонстрували кращі результати.

Згодом українські воїни перейшли на інший бік умовного протистояння, де допомагали ефективніше використовувати безпілотні технології під час наступу.

Це вже не перший випадок, коли ЗСУ перевершують армії НАТО на полігонах. Минулого року українські оператори БпЛА показали кращі результати на навчаннях у Балтійському регіоні, перемігши підрозділи Британії, Естонії та США, а цієї весни аналогічні високі результати були продемонстровані під час спільних маневрів зі шведськими військовими.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський повідомив про результативну операцію українських сил у Новоросійську. За його словами, унаслідок комбінованого удару було уражено кораблі російського флоту.

Крім того, у ніч проти 12 серпня українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними дронами, ремонтний підрозділ та місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем Росії.