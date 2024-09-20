На кордоні з Румунією митники вилучили першу контрабанду IPhone 16

Митна служба вилучила контрабанду Iphone 16. Фото: Держмитслужба

В одному із пунктів пропуску на кордоні з Румунією було зафіксовано перший випадок контрабанди нової моделі iPhone 16 Pro Max. Телефони було вилучено митною службою, їх вартість становить понад 160 тисяч гривень

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби в Україні у п'ятницю, 20 вересня.

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Повідомляється, що сьогодні у пункті пропуску "Порубне-Сірет", який розташований на кордоні з Румунією", було зафіксовано перший випадок контрабанди нової моделі мобільного гаджета iPhone 16 Pro Max.

"Перший пішов: митники запобігли першому випадку контрабанди IPhone 16 серії", — зазначили у Держмитслужбі.

Вилучені смартфони. Фото: Держмитслужба

Громадянка України намагалася незаконно перемістити на територію нашої країни дві одиниці iPhone 16 Pro Max без їх декларування митному органу. Митники, звернувши увагу на підозрілі дії, склали протокол про порушення митних правил.

"Гаджети вилучені. Орієнтовна вартість товарів становить понад 160 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Допис Державної митної служби. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно в Україну з Туреччини намагалися завезти 11,5 тисячі контрафактних ляльок Barbie у "яйцях із сюрпризом". Київські митники утилізували усю партію товару.

Раніше ми писали, що протягом січня-серпня 2024 року Одеська митниця виявила 883 порушення митних правил на суму 6,5 мільярда гривень.