На границе с Румынией таможенники изъяли первую контрабанду IPhone 16

Таможенная служба изъяла контрабанду Iphone 16. Фото: Гостаможслужба

В одном из пунктов пропуска на границе с Румынией был зафиксирован первый случай контрабанды новой модели iPhone 16 Pro Max. Телефоны были изъяты таможенной службой, их стоимость составляет более 160 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы в Украине в пятницу, 20 сентября.

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Сообщается, что сегодня в пункте пропуска "Порубное-Сирет", расположенном на границе с Румынией", был зафиксирован первый случай контрабанды новой модели мобильного гаджета iPhone 16 Pro Max.

"Первый пошел: таможенники предотвратили первый случай контрабанды IPhone 16 серии", — отметили в Гостаможслужбе.

Изъятые смартфоны. Фото: Гостаможслужба

Гражданка Украины пыталась незаконно переместить на территорию нашей страны две единицы iPhone 16 Pro Max без их декларирования таможенному органу. Таможенники, обратив внимание на подозрительные действия, составили протокол о нарушении таможенных правил.

"Гаджеты изъяты. Ориентировочная стоимость товаров составляет более 160 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Сообщение Государственной таможенной службы. Фото: скриншот

Напомним, недавно в Украину из Турции пытались завезти 11,5 тысяч контрафактных кукол Barbie в "яйцах с сюрпризом". Киевские таможенники утилизировали всю партию товара.

Ранее мы писали, что в течение января-августа 2024 Одесская таможня выявила 883 нарушения таможенных правил на сумму 6,5 миллиарда гривен.