Українські діти на фоні прильоту — польський фотограф переміг на конкурсі ЮНІСЕФ

Українські діти бавляться на тлі ворожих "прильотів". Фото: Patryk Jaracz

У Дитячому фонді ООН оприлюднили світлину, яка перемогла на конкурсі фото року. Переможцем став польський фотограф Патрик Ярач. Він від початку російського вторгнення фіксує наслідки ворожої агресії РФ.

Про це йдеться на сайті ЮНІСЕФ.

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Польському фотографу, попри розпал війни в Україні, вдалося зафіксувати дітей, які бавляться на фоні дому, який став наслідком ворожого "прильоту".

"У компанії друзів п’ятирічна Аліна тренується кататися на велосипеді. Мить безтурботності під чорними хмарами приреченості на лузі в Рівненській області на північному заході України. Напередодні ввечері безпілотник підпалив тут нафтобазу", — зазначили в ЮНІСЕФ.

Як підкреслили у фонді, на цих фото зображена хоробрість, яка йде поряд з лихом.

"Фотографії року ЮНІСЕФ стикаються з реальністю життя дівчаток і хлопчиків у всьому світі. Ми дивимося на моменти індивідуальної безтурботності. І протилежність ідеального дитинства. Ми бачимо хоробрість. І лихо. Ми бачимо дітей як жертв структурного насильства, бідності та беззаконня. Ми дивимося на образи, які не можуть залишити нас байдужими", — заявив член журі Петер-Маттіас Геде.

Українські діти бавляться на тлі ворожих "прильотів". Фото: Patryk Jaracz

Нагадаємо, росіяни, у ніч проти 22 грудня, здійснили масовану атаку по столиці. Внаслідок ворожих влучань без квартири залишився ведучий телемарафону Андрій Ковальський. Він з сімʼєю залишились живими.