Украинские дети на фоне прилета — польский фотограф победил на конкурсе ЮНИСЕФ

Украинские дети играют на фоне вражеских "прилетов". Фото: Patryk Jaracz

В Детском фонде ООН обнародовали фотографию, победившую на конкурсе фото года. Победителем стал польский фотограф Патрик Ярач. Он с самого начала российского вторжения фиксирует последствия враждебной агрессии РФ.

Об этом идет речь на сайте ЮНИСЕФ.

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Польскому фотографу, несмотря на разгар войны в Украине, удалось зафиксировать детей, играющих на фоне дома, который стал следствием вражеского "прилета".

"В компании друзей пятилетняя Алина тренируется кататься на велосипеде. Мгновение беспечности под черными облаками обреченности на лугу в Ровенской области на северо-западе Украины. Накануне вечером беспилотник поджег здесь нефтебазу" , — отметили в ЮНИСЕФ.

Как подчеркнули в фонде, на этих фото изображена храбрость, которая идет рядом с бедой.

"Фотографии года ЮНИСЕФ сталкиваются с реальностью жизни девочек и мальчиков во всем мире. Мы смотрим на моменты индивидуальной безмятежности. И противоположность идеального детства. Мы видим храбрость. И беда. Мы видим детей как жертв структурного насилия, бедности и беззакония. Мы смотрим на образы , которые не могут оставить нас равнодушными" , — заявил член жюри Петер-Маттиас Геде.

Украинские дети играют на фоне вражеских "прилетов". Фото: Patryk Jaracz

Напомним, россияне, в ночь на 22 декабря, совершили массированную атаку по столице . В результате враждебных попаданий без квартиры остался ведущий телемарафона Андрей Ковальский. Он с семьей остался в живых.