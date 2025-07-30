Біженці з України у США — Трамп зробив заяву про їх перебування в країні

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву про українських біженців у Штатах. Він дозволить їм залишитися до кінця війни.

Про це Дональд Трамп сказав журналістам у середу, 30 липня.

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Журналісти запитали в Трампа, чи дозволить українським біженцям залишитися в США до кінця війни.

"Думаю, що так. Думаю, що дозволимо. У нас багато людей з України і ми з ними працюємо", — відповів лідер Штатів.

Нагадаємо, у Німеччині можуть припинити виплати українським біженцям призовного віку. Там заявили, що чоловіки повинні працювати або йти до ЗСУ.

А у Польщі планують переглянути деякі соціальні програми для українців, які прибули після початку повномасштабної війни.