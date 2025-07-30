Беженцы из Украины в США — Трамп сделал заявление об их пребывании в стране

Украинские беженцы в США — Трамп сделал заявление о пребывании
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление об украинских беженцах в Штатах. Он позволит им остаться до конца войны.
Об этом Дональд Трамп сказал журналистам в среду, 30 июля.
Беженцы из Украины в США
Журналисты спросили у Трампа, позволит ли украинским беженцам остаться в США до конца войны.
"Думаю, что да. Думаю, что позволим. У нас много людей из Украины и мы с ними работаем", — ответил лидер Штатов.
Напомним, в Германии могут прекратить выплаты украинским беженцам призывного возраста. Там заявили, что мужчины должны работать или идти в ВСУ.
А в Польше планируют пересмотреть некоторые социальные программы для украинцев, прибывших после начала полномасштабной войны.
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