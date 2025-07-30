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Главная Новости дня Украинские беженцы в США — Трамп сделал заявление о пребывании

Украинские беженцы в США — Трамп сделал заявление о пребывании

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 07:47
Беженцы из Украины в США — Трамп сделал заявление об их пребывании в стране
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление об украинских беженцах в Штатах. Он позволит им остаться до конца войны.

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам в среду, 30 июля.

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Журналисты спросили у Трампа, позволит ли украинским беженцам остаться в США до конца войны.

"Думаю, что да. Думаю, что позволим. У нас много людей из Украины и мы с ними работаем", — ответил лидер Штатов.

Напомним, в Германии могут прекратить выплаты украинским беженцам призывного возраста. Там заявили, что мужчины должны работать или идти в ВСУ.

А в Польше планируют пересмотреть некоторые социальные программы для украинцев, прибывших после начала полномасштабной войны.

США война украинцы Дональд Трамп Украина беженцы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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