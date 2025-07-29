Чому порти Польщі простоюють без українського вантажу

Польські перевізники на українському кордоні. Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Зупинка транзиту українського зерна створила критичну ситуацію в логістичному секторі Польщі — компанії рахують збитки, а порти залишаються без вантажу. Бізнес просить відновити транзит хоча б у мінімальному обсязі. Галузь потребує рішень, інакше криза поглибиться.

Про це пише польське профільне видання Rynek infrastruktury.

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Протягом багатьох місяців Польща стикається зі значною проблемою нестачі імпортних товарів, зокрема, перевалки зерна з України, що призвело до величезних витрат та загрози звільнень. Ця ситуація вимагає аналізу та дій з боку національних органів влади Польщі, включаючи Міністерство інфраструктури, зазначає логістична компанія CSL Group у прес-релізі.

"Ми розуміємо, що витік української сировини, сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок — це погано і цього ніколи не повинно статися. Однак треба розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже і дозвіл на прибуток для польських портів і перевантажувальних терміналів, і дозвіл на збут товарів. Ми вважаємо, що блокування перевалки продукції з України в Польщі є болючим для нашої економіки", — стверджує Лаура Головач, генеральна директорка CSL Group.

Логісти пропонують орієнтуватися на аналогічний досвід Румунії, Німеччини та Туреччини: вони перевозять великі обсяги зерна з України через свої порти, але не допускають його на свої ринки. Мета полягає в тому, щоб розвивати транзит через польські термінали, а українські товари потім могли б продовжувати свій шлях до інших країн.

"Проблема, безумовно, полягає в повільності процедур оформлення на кордоні. Іноді вони займають кілька днів, і не лише з України, а й з інших напрямків", — зазначає представник транспортної компанії.

Нагадаємо, що жнива в Україні набирають обертів, і серед регіонів-лідерів — Одещина, яка показала найвищі результати. З полів вже зібрали понад 10 мільйонів тонн зернових.

Раніше стало відомо, що закупівельні ціни на українську пшеницю зростають через повільне збирання врожаю. Аграрії у цій ситуації не поспішають продавати свою продукцію, оскільки не хочуть втрачати гроші.