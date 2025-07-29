Чому порти Польщі простоюють без українського вантажу

Українське зерно зникло — польська логістика на межі кризи
Зупинка транзиту українського зерна створила критичну ситуацію в логістичному секторі Польщі — компанії рахують збитки, а порти залишаються без вантажу. Бізнес просить відновити транзит хоча б у мінімальному обсязі. Галузь потребує рішень, інакше криза поглибиться.
Про це пише польське профільне видання Rynek infrastruktury.
Що кажуть представники транспортної галузі
Протягом багатьох місяців Польща стикається зі значною проблемою нестачі імпортних товарів, зокрема, перевалки зерна з України, що призвело до величезних витрат та загрози звільнень. Ця ситуація вимагає аналізу та дій з боку національних органів влади Польщі, включаючи Міністерство інфраструктури, зазначає логістична компанія CSL Group у прес-релізі.
"Ми розуміємо, що витік української сировини, сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок — це погано і цього ніколи не повинно статися. Однак треба розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже і дозвіл на прибуток для польських портів і перевантажувальних терміналів, і дозвіл на збут товарів. Ми вважаємо, що блокування перевалки продукції з України в Польщі є болючим для нашої економіки", — стверджує Лаура Головач, генеральна директорка CSL Group.
Логісти пропонують орієнтуватися на аналогічний досвід Румунії, Німеччини та Туреччини: вони перевозять великі обсяги зерна з України через свої порти, але не допускають його на свої ринки. Мета полягає в тому, щоб розвивати транзит через польські термінали, а українські товари потім могли б продовжувати свій шлях до інших країн.
"Проблема, безумовно, полягає в повільності процедур оформлення на кордоні. Іноді вони займають кілька днів, і не лише з України, а й з інших напрямків", — зазначає представник транспортної компанії.
Нагадаємо, що жнива в Україні набирають обертів, і серед регіонів-лідерів — Одещина, яка показала найвищі результати. З полів вже зібрали понад 10 мільйонів тонн зернових.
Раніше стало відомо, що закупівельні ціни на українську пшеницю зростають через повільне збирання врожаю. Аграрії у цій ситуації не поспішають продавати свою продукцію, оскільки не хочуть втрачати гроші.
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