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Главная Новости дня Украинское зерно исчезло — польская логистика на грани кризиса

Украинское зерно исчезло — польская логистика на грани кризиса

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 19:13
Почему порты Польши простаивают без украинского груза
Польские перевозчики на украинской границе. Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Остановка транзита украинского зерна создала критическую ситуацию в логистическом секторе Польши — компании считают убытки, а порты остаются без груза. Бизнес просит возобновить транзит хотя бы в минимальном объеме. Отрасль требует решений, иначе кризис углубится.

Об этом пишет польское профильное издание Rynek infrastruktury.

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В течение многих месяцев Польша сталкивается со значительной проблемой нехватки импортных товаров, в частности, перевалки зерна из Украины, что привело к огромным затратам и угрозе увольнений. Эта ситуация требует анализа и действий со стороны национальных органов власти Польши, включая Министерство инфраструктуры, отмечает логистическая компания CSL Group в пресс-релизе.

"Мы понимаем, что утечка украинского сырья, сельскохозяйственной продукции и зерна на польский рынок — это плохо и этого никогда не должно произойти. Однако надо различать две вещи: разрешение на транзит, а следовательно и разрешение на прибыль для польских портов и перегрузочных терминалов, и разрешение на сбыт товаров. Мы считаем, что блокирование перевалки продукции из Украины в Польше является болезненным для нашей экономики", — утверждает Лаура Головач, генеральный директор CSL Group.

Логисты предлагают ориентироваться на аналогичный опыт Румынии, Германии и Турции: они перевозят большие объемы зерна из Украины через свои порты, но не допускают его на свои рынки. Цель состоит в том, чтобы развивать транзит через польские терминалы, а украинские товары потом могли бы продолжать свой путь в другие страны.

"Проблема, безусловно, заключается в медлительности процедур оформления на границе. Иногда они занимают несколько дней, и не только из Украины, но и с других направлений", — отмечает представитель транспортной компании.

Напомним, что жатва в Украине набирает обороты, и среди регионов-лидеров — Одесская область, которая показала самые высокие результаты. С полей уже собрали более 10 миллионов тонн зерновых.

Ранее стало известно, что закупочные цены на украинскую пшеницу растут из-за медленной уборки урожая. Аграрии в этой ситуации не спешат продавать свою продукцию, поскольку не хотят терять деньги.

Польша Украина зерно экономика логистика перевозки
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
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