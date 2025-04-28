Леся Вороніна образила дитину з аутизмом на презентації у Києві

Письменниця Леся Вороніна. Фото: скриншот

Під час презентації дитячої книги у Києві стався інцидент, який викликав широкий суспільний резонанс. Хлопчик Тимофій, який має аутизм, разом з однокласниками відвідав захід, де діти могли поспілкуватися з автором книги і придбати нові книжки. Проте, під час обговорення, авторка книги, Леся Вороніна, дозволила собі образливий коментар на адресу хлопчика.

Про це в соцмережах розповіла матір Тимофія Вікторія Кравченко.

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Леся Вороніна назвала дитину з аутизмом "істотою"

Вікторія розповіла, що коли її син Тимофій ставив запитання, Вороніна, звертаючись до нього, назвала дитину "істотою, яка привертає до себе увагу". Однокласники одразу підтримали Тимофія, висловивши обурення неприпустимістю таких слів. Класна керівниця намагалася пояснити, що хлопчик має особливості у спілкуванні, адже є дитиною з аутизмом, проте письменниця лише відповіла: "Це і так зрозуміло".

Повідомлення мами Тимофія в соцмережах. Фото: скриншот

"Під час спілкування дуже прикро вразила її реакція на Тимофія, який є дитиною з аутизмом. Тимофій разом з іншими дітьми пішов на зустріч, щоб задавати питання, слухати авторів, бути частиною події. На жаль, у залі пролунала її репліка: "істота, яка привертає до себе увагу". Однокласники не залишили це поза увагою – підтримали Тимофія, висловили, що такі слова є образливими й неприпустимими. Класний керівник спробувала згладили ситуацію, намагавшись пояснити, що він дитина з аутизмом і є особливості спілкування. На що Леся Вороніна відповіла, що це і так зрозуміло", — написала мама Тимофія.

Вікторія Кравченко також розповіла більше про свого сина. Тимофій — 12-річний хлопчик із аутизмом, який має унікальні здібності. Він володіє феноменальною фотографічною пам’яттю, у віці 9 років виконував складні математичні обчислення в умі, навчився грати на фортепіано на слух без професійної освіти, писав сценарії та брав участь у театральних постановках. Його малюнки були представлені на виставці в Інституті проблем сучасного мистецтва, а також опубліковані у книзі "Маленькі історії про янголів".

Як пояснила свої слова Леся Вороніна

Йдеться про авторку книги "Таємне Товариство боягузів" Лесю Вороніну. За словами мами хлопчика та адміністрації школи, саме вона висловилася некоректно. Школа закликала письменницю просити вибачення перед усіма дітьми, які стали свідками інциденту.

Натомість письменниця відреагувала на скандал у соцмережах, де оприлюднила публікацію з вибаченнями. Вона зазначила, що хлопчик привернув її увагу своєю бурхливою реакцією, бо нібито заважав їй спілкуватися з іншими учасниками зустрічі, тож вона зробила рзке зауваження.

"На жаль, я не знала, що на цій зустрічі присутні кілька дітей з особливими потребами. Нас про це не попередили. Лише, коли вчителька Тимофія сказала: "Це особливий хлопчик!", я усвідомила, яку неприпустиму помилку зробила, і відповіла: "Розумію, пробачте!". Мені неймовірно шкода, що мої слова образили Тимофія, образили його родину, друзів і всіх, хто підтримує його на шляху адаптації й розвитку. Мені дуже прикро, що одразу після зустрічі не поговорила з учителькою та з Тимофієм і не перепросила їх. Я хочу щиро попросити вибачення у Тимофія — у його мами, і в усіх, кому завдала біль моя необізнаність і різка реакція на вигуки дитини, яка, звісно, нікого не хотіла ображати", — написала Леся Вороніна.

Повідомлення Лесі Вороніної. Фото: скриншот

Натомість в коментарях під дописом-вибаченням думки розділилися — одні подякували письменниці за вміння визнавати помилку, інші ж навпаки засудили її у різкому вислові в бік дитини.

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