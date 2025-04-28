Леся Воронина оскорбила ребенка с аутизмом на презентации в Киеве

Писательница Леся Воронина. Фото: скриншот

Во время презентации детской книги в Киеве произошел инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс. Мальчик Тимофей, который имеет аутизм, вместе с одноклассниками посетил мероприятие, где дети могли пообщаться с автором книги и приобрести новые книги. Однако, при обсуждении, автор книги, Леся Воронина, позволила себе оскорбительный комментарий в адрес мальчика.

Об этом в соцсетях рассказала мать Тимофея Виктория Кравченко.

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Леся Воронина назвала ребенка с аутизмом "существом"

Виктория рассказала, что когда ее сын Тимофей задавал вопросы, Воронина, обращаясь к нему, назвала ребенка "существом, которое привлекает к себе внимание". Одноклассники сразу поддержали Тимофея, выразив возмущение недопустимостью таких слов. Классная руководительница пыталась объяснить, что мальчик имеет особенности в общении, ведь является ребенком с аутизмом, однако писательница лишь ответила: "Это и так понятно".

Сообщение мамы Тимофея в соцсетях. Фото: скриншот

"Во время общения очень обидно поразила ее реакция на Тимофея, который является ребенком с аутизмом. Тимофей вместе с другими детьми пошел на встречу, чтобы задавать вопросы, слушать авторов, быть частью события. К сожалению, в зале прозвучала ее реплика: "существо, которое привлекает к себе внимание". Одноклассники не оставили это без внимания — поддержали Тимофея, высказали, что такие слова являются оскорбительными и недопустимыми. Классный руководитель попыталась сгладить ситуацию, попытавшись объяснить, что он ребенок с аутизмом и есть особенности общения. На что Леся Воронина ответила, что это и так понятно",- написала мама Тимофея.

Виктория Кравченко также рассказала больше о своем сыне. Тимофей - 12-летний мальчик с аутизмом, который имеет уникальные способности. Он обладает феноменальной фотографической памятью, в возрасте 9 лет выполнял сложные математические вычисления в уме, научился играть на фортепиано на слух без профессионального образования, писал сценарии и участвовал в театральных постановках. Его рисунки были представлены на выставке в Институте проблем современного искусства, а также опубликованы в книге "Маленькие истории об ангелах".

Как объяснила свои слова Леся Воронина

Речь идет об авторе книги "Тайное Общество трусов" Лесе Ворониной. По словам мамы мальчика и администрации школы, именно она высказалась некорректно. Школа призвала писательницу извиняться перед всеми детьми, которые стали свидетелями инцидента.

Зато писательница отреагировала на скандал в соцсетях, где обнародовала публикацию с извинениями. Она отметила, что мальчик привлек ее внимание своей бурной реакцией, потому что якобы мешал ей общаться с другими участниками встречи, поэтому она сделала резкое замечание.

"К сожалению, я не знала, что на этой встрече присутствуют несколько детей с особыми потребностями. Нас об этом не предупредили. Только когда учительница Тимофея сказала: "Это особый мальчик!", я осознала, какую недопустимую ошибку сделала, и ответила: "Понимаю, простите!". Мне невероятно жаль, что мои слова обидели Тимофея, обидели его семью, друзей и всех, кто поддерживает его на пути адаптации и развития. Мне очень жаль, что сразу после встречи не поговорила с учительницей и с Тимофеем и не извинилась перед ними. Я хочу искренне попросить прощения у Тимофея — у его мамы, и у всех, кому причинила боль моя неосведомленность и резкая реакция на выкрики ребенка, который, конечно, никого не хотел обижать", — написала Леся Воронина.

Сообщение Леси Ворониной. Фото: скриншот

Зато в комментариях под сообщением-извинением мнения разделились — одни поблагодарили писательницу за умение признавать ошибку, другие же наоборот осудили ее в резком высказывании в сторону ребенка.

Напомним, стало известно, из-за чего документальная кинолента "20 дней в Мариуполе" могла и не выйти в кинопрокат Украины и в чем заключался скандал.

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