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Українська писанка стала культурним надбанням людства

4 грудня 2024 01:19
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Міжнародна організація ЮНЕСКО визнала українську писанку культурним надбанням людства
Представництво України на сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО. Фото: МКСК
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У вівторок, 3 грудня, на 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, українська писанка стала культурним надбанням людства. Її включили до Репрезентативного списку ЮНЕСКО.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України (МКСК).

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У міністерстві зазначили, що це досягнення стало можливим завдяки тісній співпраці МКСК, МЗС України, Постійного представництва України при ЮНЕСКО, Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, носії практики, а також представників громадського суспільства.

https://www.youtube.com/watch?v=LnTaIxr3j_s&feature=youtu.be

"Це наш спільний успіх, який засвідчує силу нашої єдності. Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам’ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші митці — носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємось незламними. Включення української писанки до Репрезентативного списку ЮНЕСКО тому доказ. Ми проголошуємо на весь світ: жива спадщина нас об’єднує, дарує відчуття причетності та уособлює нашу ідентичність", — заявив очільник МКСК Микола Точицький.

Нагадаємо, нещодавно в ЮНЕСКО відповіли на звернення одеської інтелігенції з приводу знесення пам'ятників російським та радянським діячам у місті. Міжнародна організація пообіцяла моніторити ситуацію й сприяти діалогу між прибічниками різних точок зору.

Також ми писали, що у зв'язку із частими атаками РФ на Харків та інші міста, Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS) звернувся до ЮНЕСКО з проханням допомогти захистити в Україні культурну спадщину.

Мінкульт ЮНЕСКО культура яйця писанки

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